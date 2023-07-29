В Кохтла-Ярве хотят отметить любящих город людей

- В Кохтла-Ярве живет немало людей, которые с душой и полной отдачей делают наш город красивее, лучше, безопаснее, виднее, чище, - сказала специалист по коммуникации Кохтла-Ярвеского горуправления Надежда Пахка. - Красивые облагороженные дворы - за этим непременно кто-то следит, старается. Есть люди, кто посвящает себя помощи нуждающимся. Или такие, кто, выполняя свои ежедневные обязанности, служит примером для остальных. В каждой сфере деятельности есть люди или организации, объединения, предприятия, чьи заслуги следует отметить. Именно поэтому мы не ограничиваем в выборе категорий для номинирования, главное, чтобы этот человек был жителем Кохтла-Ярве или его деятельность (организации) была связана с нашим городом.