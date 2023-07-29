Сб, 29.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Кохтла-Ярве хотят отметить любящих город людей

Ирина Кивисельг
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Уютный дворик на Ярвекюла теэ, 49 создан руками жильцов дома.
Уютный дворик на Ярвекюла теэ, 49 создан руками жильцов дома. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В День восстановления независимости Эстонии 20 августа Кохтла-Ярвеское горуправление предлагает отметить талантливых, трудолюбивых, заботливых и любящих родной город людей. Достойных признания могут предложить сами горожане.

- В Кохтла-Ярве живет немало людей, которые с душой и полной отдачей делают наш город красивее, лучше, безопаснее, виднее, чище, - сказала специалист по коммуникации Кохтла-Ярвеского горуправления Надежда Пахка. - Красивые облагороженные дворы - за этим непременно кто-то следит, старается. Есть люди, кто посвящает себя помощи нуждающимся. Или такие, кто, выполняя свои ежедневные обязанности, служит примером для остальных. В каждой сфере деятельности есть люди или организации, объединения, предприятия, чьи заслуги следует отметить. Именно поэтому мы не ограничиваем в выборе категорий для номинирования, главное, чтобы этот человек был жителем Кохтла-Ярве или его деятельность (организации) была связана с нашим городом.

Номинанты будут отмечены на праздничном мероприятии, посвященном Дню восстановлению независимости Эстонии 20 августа. Присылать предложения в горуправление можно в свободной форме, указав имя или название организации и контактные данные кандидата, а также подробно описать заслуги человека или организации. Заявки ждут до 10 августа. Оценивать ходатайства будет комиссия из членов горуправления.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх