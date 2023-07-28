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Мошенники снова обманули нарвитянина

Эрик Калда
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Sander Ilvest

В полицию обратился житель Нарвы, которому позвонил мошенник, представившийся сотрудником полиции, который заявил, что на его имя пытаются взять кредит.

Затем к звонку присоединился еще один мошенник, представившийся сотрудником банка. Последний попросил жертву загрузить на компьютер программу Anydesk для защиты своего банковского счета и ввести свои банковские реквизиты, что мужчина и сделал.

Позже потерпевший обнаружил, что с его банковского счета исчезли 900 евро.

В последнее время мошенники неоднократно выманивали у жителей Нарвы деньги таким образом.

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