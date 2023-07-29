Анвар Самост: Автомобильный налог - знаковый свидетель трансформации Партии реформ

"Манифест гражданского государства" Калласа от 1995 года представляет собой длинный текст, который до сих пор можно найти на домашней странице Партии реформ. Некоторые выдержки:

"Не может быть ни активной частной собственности, ни свободной конкуренции в обществе, где государство хочет во всем господствовать над человеком".

"Я являюсь сторонником создания государства, которое не властвует как святое и всемогущее над Гражданином, которое не превратилось в мистифицированную икону. Государства, которое не заглядывает в шкаф, за шкаф и не лезет в спальню Гражданина, не говоря уже о детской комнате. Государства, которое не считает само собой разумеющимся рыться в финансовых делах Гражданина и не следит за его банковским счетом".

"Мы сделали так много вещей, которые в долгосрочной перспективе позволят нам быть более эффективными в экономике, чем Финляндия и Швеция. /.../ Мы должны предпринимать шаги и совершать поступки, которые либо невозможны, либо очень трудны в "готовых" обществах".

Разумеется, манифест предусматривал низкие налоги, недопущение налоговых различий, преимущества для семей при уплате подоходного налога.