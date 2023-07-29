Анвар Самост: Автомобильный налог - знаковый свидетель трансформации Партии реформ

Введение автомобильного налога удостоилось большего общественного внимания, обсуждений и противостояния, чем повышение других налогов. Это логично, поскольку другие налоги, повышаемые правительством Партии реформ, раньше уже существовали и их влияние идеологически не направлено на снижение свобод и благополучия частного лица.
Большая часть критики автомобильного налога основана на том факте, что главной причиной введения нового налога, по-видимому, является сбор дополнительных 120 миллионов евро в доходы государства. Тезисы министра финансов реформиста Марта Вырклаева и анализ влияния, подготовленный Министерством финансов, допустили и усилили это. Хотя министр твердит, что целью нового налога является сокращение уровня автомобилизации, особенно в Таллинне, чиновники министерства считают, что независимо от выбранной модели автомобильный налог не окажет существенного влияния на владение автомобилями и пробег.
Наряду с безопасностью действующее правительство выбрало в качестве самой важной цели обеспечение сбалансированности бюджета. Поскольку добиться эффективных сокращений явно невозможно - и на это указывает опыт предыдущих правительств во главе с Партией реформ, - коалиция в спешном порядке подготовила широкий пакет налоговых повышений, сулящих дополнительные доходы. Подоходный налог, налог с оборота, акцизы вырастут в невиданных масштабах, но из-за стоимости масштабного повышения безналоговой ставки, которое будет произведено в то же время, этого может оказаться недостаточно для достижения баланса. 120 миллионов поступлений автоналога должны стать той соломинкой, которая сбалансирует бюджет в 2027 году, при условии, что ничего непредвиденного не случится.
"Во времена Андруса Ансипа Партия реформ обещала привести Эстонию в пятерку самых богатых стран Европы и сделать пятницы не облагаемыми налогом. Но теперь курс взят на ограничение потребления вместо богатства, а приоритет свободы и личности сменился запретами, приказами и непрекращающимися поучениями, как правильно жить".
Анвар Самост, журналист
Тем не менее, важно серьезно относиться к риторике о введении автомобильного налога.
Министр финансов говорит, что:
- для обеспечения более чистой и экономичной жизненной среды необходимо подавить тенденцию автомобилизации
- более широкая цель автомобильного налога заключается в сокращении уровня автомобилизации, особенно в городах
- каждое транспортное средство оставляет свой след в окружающей среде, поэтому налог будет применяться ко всем транспортным средствам
- при покупке новых автомобилей целью нового налога является смещение акцента в пользу приобретения автомобилей меньшего размера
- владение автомобилем будет облагаться налогом, чтобы мотивировать людей пересмотреть размер и мощность своего автопарка.
Это не просто набор слов, а значительная часть идеологической трансформации, которую претерпела Партия реформ с тех пор, как Андрус Ансип ушел из большой политики. Если во времена Андруса Ансипа Партия реформ обещала привести Эстонию в пятерку самых богатых стран Европы и сделать пятницы не облагаемыми налогом, то теперь курс взят на ограничение потребления вместо богатства, а приоритет свободы и личности сменился запретами, приказами и непрекращающимися поучениями, как правильно жить.
Что сказал будущий председатель Сийм Каллас при основании Партии реформ? Я хорошо помню, потому что 30 лет назад я был главным редактором "Hommikuleht", кто первым прочитал его "Манифест гражданского государства" и с гордостью опубликовал его эксклюзивно. Выбор издания был не случаен, ведь издававшаяся в 1993-1995 годах "Hommikuleht" как ежедневная газета нового времени определяла себя как издание для успешных людей, тех, кто хотел после освобождения разбогатеть и свободно реализовать себя.
"Манифест гражданского государства" Калласа от 1995 года представляет собой длинный текст, который до сих пор можно найти на домашней странице Партии реформ. Некоторые выдержки:
"Не может быть ни активной частной собственности, ни свободной конкуренции в обществе, где государство хочет во всем господствовать над человеком".
"Я являюсь сторонником создания государства, которое не властвует как святое и всемогущее над Гражданином, которое не превратилось в мистифицированную икону. Государства, которое не заглядывает в шкаф, за шкаф и не лезет в спальню Гражданина, не говоря уже о детской комнате. Государства, которое не считает само собой разумеющимся рыться в финансовых делах Гражданина и не следит за его банковским счетом".
"Мы сделали так много вещей, которые в долгосрочной перспективе позволят нам быть более эффективными в экономике, чем Финляндия и Швеция. /.../ Мы должны предпринимать шаги и совершать поступки, которые либо невозможны, либо очень трудны в "готовых" обществах".
Разумеется, манифест предусматривал низкие налоги, недопущение налоговых различий, преимущества для семей при уплате подоходного налога.
Партия реформ, с большой вероятностью, будет в каждом правительстве до 2028 года. Все точки зрения, высказанные в обоснование введения автомобильного налога и других налоговых повышений, которые говорят о том, что государство лучше знает, как гражданин должен жить свою жизнь, на какой машине ездить, на что тратить заработанные деньги и как себя реализовывать, за это время все больше будут превращаться из риторики в реальность.