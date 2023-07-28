В Эстонии до 24% жилого фонда пустует и приходит в негодность

В отчете Госконтроля за 2016 год был сделан вывод о том, что в большинстве самоуправлений опасным зданиям уделяется недостаточно внимания. Точное количество таких зданий в Эстонии неизвестно. По оценке Спасательного департамента, в 2015 году их было более 1200. По словам эксперта отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Георга Кальде, сейчас известно о более чем 2200 неиспользуемых жилых и ведомственных зданиях, пишет ERR.

"В прошлом году в этих зданиях произошло 185 пожаров, а в этом году уже 105", - сказал Кальде. Он добавил, что увеличение числа небезопасных зданий связано с накоплением соответствующей информации.

По словам руководителя отдела строительства и жилья Министерства климата Каи Паэ, в Эстонии насчитывается около 800 000 зданий. Никакого учета за их использованием не ведется, и в то же время в Таллинне и Тарту наблюдается дефицит жилья.

"В 2019 году было проведено исследование под руководством Таллиннского технического университета. Оказалось, что у нас примерно 10% жилых помещений пустуют, т. е. всего около 50 000 жилых помещений. Однако по данным переписи населения, у нас 24% не используемого жилья. Истина, вероятно, находится где-то посередине", - сказала Паэ.

По ее словам, Министерство климата хочет активнее применять подход, известный как городской майнинг, когда заброшенные здания рассматриваются как ресурс для получения, например, строительных материалов. Избавиться от таких зданий важно и по психологическим причинам.

По словам менеджера по пособиям KredEx Ану Холмберг, в прошлом и нынешнем году активность проявляла Нарва, которая подала заявку на снос шести зданий. "Пярну также проявлял активность в последние годы, оттуда поступило девять заявок. Силламяэ тоже активно [обращается за пособием]", - сказала Холмберг.

Еще одно самоуправление, которое активно обращается за этим пособием - Валга. На проведенном в мае конкурсе выделенные на этот год средства закончились всего за 10 дней, что говорит о том, что в последние годы местные самоуправления стали активнее обращаться за данным пособием.