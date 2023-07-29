ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Реднар Аннус

Имеющий ида-вируские корни актер и режиссер Реднар Аннус в эти выходные представит на ийзакуской эстраде на суд публики постановку "Все розы…", рассказывающую о годах молодости вышедшего из этих краев театрального деятеля Хеленда Пеэпа.
Это является достойным внимания событием по разным причинам. Летние спектакли ставят в разных уголках Эстонии уже много лет, но здесь, в Ида-Вирумаа, это станет нынче единственной летней постановкой, созданной именно для Ийзаку. Очевидно, она не вызовет такого взрывного интереса публики, как основанный на истории жизни Яака Йоала спектакль "Кремлевские соловьи" несколько лет тому назад в Нарве. Но наверняка она соберет в течение четырех летних вечеров в Ийзаку любителей театра из разных уголков Эстонии.
Важно, что вновь родилась постановка, посвященная связанному с Ида-Вирумаа деятелю культуры. Хеленд Пеэп и неповторимо исполненная им "Песня нищего" остаются в памяти и сердцах эстонцев.
К тому же, в этом спектакле смогут поучаствовать как Ийзакуский смешанный хор и хор "Kirderannik", так и местные актеры-любители. Такая возможность представляется редко.
Таким образом, Реднар Аннус организовал одно из значительнейших мероприятий культурного лета Ида-Вирумаа.