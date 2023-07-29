ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Реднар Аннус

Это является достойным внимания событием по разным причинам. Летние спектакли ставят в разных уголках Эстонии уже много лет, но здесь, в Ида-Вирумаа, это станет нынче единственной летней постановкой, созданной именно для Ийзаку. Очевидно, она не вызовет такого взрывного интереса публики, как основанный на истории жизни Яака Йоала спектакль "Кремлевские соловьи" несколько лет тому назад в Нарве. Но наверняка она соберет в течение четырех летних вечеров в Ийзаку любителей театра из разных уголков Эстонии.