Действующая система распределения продуктовой помощи осенью будет заменена продуктовой картой, с помощью которой нуждающиеся смогут купить в магазине необходимые им товары. Но только в магазинах "Rimi".
Продуктовая помощь через "Rimi" удобна далеко не всем нуждающимся в Ида-Вирумаа
В Харью- и Рапламаа продуктовые карты были розданы получателям государственной продуктовой помощи еще в апреле. В октябре Министерство социальных дел распространит эту систему на нуждающихся по всей Эстонии.
Самостоятельный выбор в магазине
До сих пор люди, нуждающиеся в продуктовой помощи, получали пакеты помощи непосредственно из Продовольственного банка, либо самоуправления, расположенные подальше от центров, привозили наборы в здание самоуправления и раздавали там.
Такие пакеты в основном содержат бакалею, консервы и другие продукты с длительным сроком хранения, и возможности выбора по сути нет.
С продуктовой картой человек сможет пойти в магазин и сам решить, что покупать, будь то продукты питания или предметы первой необходимости. Алкоголь, табачные изделия и лотерейные билеты по этой карте приобрести нельзя.
Сумма, которая раз в квартал перечисляется на карту продуктовой помощи, совсем небольшая: 30 евро на члена семьи.
Однако для нуждающихся в помощи из нескольких самоуправлений самостоятельную покупку затрудняет тот факт, что покупать по продуктовой карте можно только в магазинах "Rimi". В Ида-Вирумаа их всего четыре: два в Нарве, один в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, один в Кивиыли. Три из четырех - это мини-"Rimi" с небольшим выбором товаров, только один из нарвских - гипермаркет.
Для жителей Алутагузе все магазины "Rimi" находятся далеко
- Нашим людям приходится добираться до Кохтла-Ярве на двух автобусах, - говорит помощник старейшины волости Алутагузе Кайри Хыбемери. - Ведь в Йыхви магазина "Rimi" больше нет, а в Кохтла-Ярве он находится в таком неудобном месте, куда не на каждом отправляющемся из Йыхви автобусе можно добраться.
До сих пор 40-50 нуждающихся в помощи жителей Алутагузе получали свои пакеты Продовольственного банка в волостном доме. Или социальный работник доставляет некоторым пакет на дом, если он все равно едет в те края.
Правда, из "Rimi" также можно заказать товары прямо на дом. Если в списке получателей помощи, который самоуправление подает в министерство, указаны люди, которые по каким-то причинам не могут сами добраться до магазина, то доставку их товаров на дом оплатит государство. Но это касается не всех получателей продуктовой помощи: те, кто может передвигаться, должны сами оплачивать доставку на дом.
Хыбемери сказала, что социальные работники нескольких самоуправлений предложили включить в список "карточных" магазинов более распространенные в сельской местности магазины, такие как "Meie" или "Grossi".
Однако последние не участвовали в тендере, и запросить отдельные предложения для сельских регионов, как им сказали, невозможно.
- Государство должно быть более гибким в таких вопросах, - считает Хыбемери. - Идея продуктовой карты сама по себе очень правильная и хорошая, но решение не очень ориентировано на человека. И если выбор мест для покупок настолько ограничен, что государственные деньги также будут использованы для оплаты доставки товаров на дом, то это не может считаться разумным использованием денег.
Интернет-магазин подходит не всем
Получение продуктовой помощи также усложнится для двухсот йыхвиских семей, которым теперь придется ездить в Кохтла-Ярве вместо получения пакета в Продовольственном банке. Зато только на одном автобусе, так что к расписанию автобусов приспосабливаться не придется.
- Для тех, кто умеет пользоваться интернет-магазинами, все действительно станет проще, - сказала заместитель руководителя социальной службы волостного управления Кайре Пылгасте. - А к тем, кто не может с этим справиться, на подмогу должны прийти социальные работники.
Она также считает, что было бы гуманнее разрешить выбор между несколькими сетями магазинов, но поскольку другие сети не участвовали в тендере, ничего не поделаешь.
- Если бы эта новая система поработала подольше, возможно, у "Rimi" появилась бы мотивация вернуться в Йыхви, - надеется она.
Жителям Ярвеской части города Кохтла-Ярве легко добраться до магазина "Rimi", но большое количество нуждающихся людей проживает также в Ахтмеской части, говорит ведущий специалист социальной службы городской управы Кирке Кюбарсепп.
- Я думаю, что раз в три месяца наши нуждающиеся в помощи люди все же могут приехать в Кохтла-Ярве. Ведь сейчас они едут в Йыхви за пакетами, у жителей других городских частей по крайней мере нет проблем с автобусным сообщением.
Жителям Тойла и Вока также придется добираться до Кохтла-Ярве на двух автобусах. Или на одном автобусе, если решат в пользу нарвского "Rimi".
- Мы уже пробовали ориентировать наших людей на электронные заказы, довольно многие также заказывают лекарства таким образом, - не видит проблемы в использовании продуктовых карт осенью старейшина Тойлаской волости Эве Эаст.
Если получатель помощи не числится среди нуждающихся в услуге доставки на дом, он может сам выбрать, оплачивать ли самому доставку на дом или съездить в магазин.