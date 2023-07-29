Продуктовая помощь через "Rimi" удобна далеко не всем нуждающимся в Ида-Вирумаа

В Харью- и Рапламаа продуктовые карты были розданы получателям государственной продуктовой помощи еще в апреле. В октябре Министерство социальных дел распространит эту систему на нуждающихся по всей Эстонии.

Самостоятельный выбор в магазине

До сих пор люди, нуждающиеся в продуктовой помощи, получали пакеты помощи непосредственно из Продовольственного банка, либо самоуправления, расположенные подальше от центров, привозили наборы в здание самоуправления и раздавали там.

Такие пакеты в основном содержат бакалею, консервы и другие продукты с длительным сроком хранения, и возможности выбора по сути нет.

С продуктовой картой человек сможет пойти в магазин и сам решить, что покупать, будь то продукты питания или предметы первой необходимости. Алкоголь, табачные изделия и лотерейные билеты по этой карте приобрести нельзя.

Сумма, которая раз в квартал перечисляется на карту продуктовой помощи, совсем небольшая: 30 евро на члена семьи.

В настоящее время получателям продуктовой помощи приходится довольствоваться готовыми наборами, с октября они смогут выбирать в магазине, что купить за счет полученной поддержки. Фото: Erakogu

Однако для нуждающихся в помощи из нескольких самоуправлений самостоятельную покупку затрудняет тот факт, что покупать по продуктовой карте можно только в магазинах "Rimi". В Ида-Вирумаа их всего четыре: два в Нарве, один в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, один в Кивиыли. Три из четырех - это мини-"Rimi" с небольшим выбором товаров, только один из нарвских - гипермаркет.

Для жителей Алутагузе все магазины "Rimi" находятся далеко