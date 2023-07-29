Из-за ремонта железнодорожного переезда в Йыхви придется делать большой крюк, следуя в тартуском направлении

Переезд, принадлежащий дочернему предприятию "Eesti Energia" "Enefit Power", будет закрыт с 8 часов понедельника до 20 часов четверга. Пользоваться обустроенным рядом с местом ремонта временным объездом смогут только общественный и оперативный транспорт. Остальные транспортные средства должны будут добираться до расположенной по другую сторону железной дороги Йыхвикюла или до дороги на Тарту в объезд через Ахтме. Грузовым автомобилям придется ездить через Таммику.

Помощник йыхвиского волостного старейшины Ильмар Аун сказал, что этот переезд уже давно требовал ремонта, ведь между железнодорожными рельсами и автомобильной дорогой образовались большие выбоины. Начало ремонта откладывалось, так как хотели закрыть переезд для всего транспорта, однако Спасательный департамент на это не соглашался. Затем решили построить временный объезд для оперативного и общественного транспорта.