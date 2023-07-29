ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Настолько резкого повышения цены можно и нужно избежать

Настолько резкое повышение цены, как грядет в Нарве, где центральное отопление подорожает в сентябре по сравнению с прежним почти в два раза, понять сложно.
До сих пор в Нарве центральное отопление оставалось самым дешевым в Эстонии, что было обусловлено тем, что при производстве тепла можно было использовать энергию, сопутствующую производству электроэнергии. Теперь, когда электростанции благодаря политике квот большую часть времени не работают, значительно подражало и производство тепла.
Департамент конкуренции полтора года рассматривал ходатайство о повышении цены и теперь в преддверии нового отопительного сезона дал зеленый свет, от которого, образно говоря, зеленеют лица нарвитян.
Это тот момент, где, следуя логике, должен прийти на помощь тот самый Фонд справедливого перехода, о котором так много говорилось. Но как бы не так. Снова сначала взваливают на людей суровое повышение цены, а затем начинают устраивать мозговые атаки, как бы смягчить этот удар. Неужели, заранее зная об этом, нельзя было на деньги этого фонда построить новую теплоэнергетическую станцию, которая была бы экономичной и экологичной, а также не принесла потребителям резкое повышение цены, поскольку инвестиционные затраты не вошли бы в цену тепла?
Конечно, можно сказать, мол, нет причин брюзжать, ведь в Нарве и после резкого повышения цены центральное отопление будет дешевле, чем во многих других местах. Но когда это повышение цены настолько резкое, то оно очень больно бьет по людям. Особенно, если учесть, что цены на продукты и прочие необходимые в повседневной жизни товары и услуги тоже галопом скачут вверх, плюс к тому Партия реформ, соцдемы и "Eesti 200" набрасывают сверху еще несколько повышений налогов. Если учесть, что в Нарве один из самых низких уровней зарплат в стране, а уровень безработицы один из самых высоких в стране, то в итоге такие шаги взбалтывают коктейль социального взрыва.