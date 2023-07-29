ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Настолько резкого повышения цены можно и нужно избежать

До сих пор в Нарве центральное отопление оставалось самым дешевым в Эстонии, что было обусловлено тем, что при производстве тепла можно было использовать энергию, сопутствующую производству электроэнергии. Теперь, когда электростанции благодаря политике квот большую часть времени не работают, значительно подражало и производство тепла.

Департамент конкуренции полтора года рассматривал ходатайство о повышении цены и теперь в преддверии нового отопительного сезона дал зеленый свет, от которого, образно говоря, зеленеют лица нарвитян.

Это тот момент, где, следуя логике, должен прийти на помощь тот самый Фонд справедливого перехода, о котором так много говорилось. Но как бы не так. Снова сначала взваливают на людей суровое повышение цены, а затем начинают устраивать мозговые атаки, как бы смягчить этот удар. Неужели, заранее зная об этом, нельзя было на деньги этого фонда построить новую теплоэнергетическую станцию, которая была бы экономичной и экологичной, а также не принесла потребителям резкое повышение цены, поскольку инвестиционные затраты не вошли бы в цену тепла?