Савва Новиков завоевал медаль на юношеском олимпийском фестивале

Савва Новиков, юноша из Йыхви, завоевал бронзовую медаль с личным рекордом в беге на 400 метров с барьерами на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Словении.
Новиков установил личный рекорд 53,06. На Олимпийском фестивале он улучшил свой личный рекорд более чем на две секунды.
Его путь к медали был драматичным. Новиков вышел в финал в беге на 400 метров с барьерами благодаря возможности снова поучаствовать в забеге.
В первом предварительном забеге 16-летний Новиков преодолел дистанцию за время 55,56, став 13-м среди 17-ти участников. Чтобы пройти финал с участием восьми сильнейших участников забега, ему следовало пробежать дистанцию на 1,27 секунды быстрее.
Однако сборная Эстонии подала протест, поскольку один из конкурентов во время проходившего под дождем забега задел барьер Новикова, из-за чего тот потерял ритм и время. Судьи предоставили в среду Новикову возможность в одиночку повторить предварительный забег, что он блестяще и сделал. Время 53,60 вывело Новикова в финал и оказалось почти на полторы секунды лучше его прежнего личного рекорда, установленного недавно в Литве.
Савва Новиков начал заниматься легкой атлетикой в йыхвиском клубе "Visa" под руководством Виктора Предбанникова. После окончания Йыхвиской основной школы он поступил в таллинскую спортивную гимназию "Audentes", где его тренером является бывший десятиборец Андрей Назаров.