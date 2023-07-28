Савва Новиков завоевал медаль на юношеском олимпийском фестивале

Новиков установил личный рекорд 53,06. На Олимпийском фестивале он улучшил свой личный рекорд более чем на две секунды.

Его путь к медали был драматичным. Новиков вышел в финал в беге на 400 метров с барьерами благодаря возможности снова поучаствовать в забеге.

В первом предварительном забеге 16-летний Новиков преодолел дистанцию за время 55,56, став 13-м среди 17-ти участников. Чтобы пройти финал с участием восьми сильнейших участников забега, ему следовало пробежать дистанцию на 1,27 секунды быстрее.

Однако сборная Эстонии подала протест, поскольку один из конкурентов во время проходившего под дождем забега задел барьер Новикова, из-за чего тот потерял ритм и время. Судьи предоставили в среду Новикову возможность в одиночку повторить предварительный забег, что он блестяще и сделал. Время 53,60 вывело Новикова в финал и оказалось почти на полторы секунды лучше его прежнего личного рекорда, установленного недавно в Литве.