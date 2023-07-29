Жители Эстонии плохо сортируют отходы

Хотя все больше людей говорят о сортировке мусора, эта привычка в Эстонии пока не прижилась, сообщает ERR.

Будучи членом Европейского союза, Эстония взяла на себя обязательство через два года перерабатывать 55% бытовых отходов.

По словам руководителя отдела развития бизнеса компании Ragn Sells Райнера Песта, в настоящее время перерабатывается только треть бытовых отходов. Он добавил, что отходы не сортируются, поскольку возле большинства домов для мусора нет соответствующих контейнеров.

"Сейчас решение по сортировке неудобное. Но оно стало бы удобным, если бы техника для сбора мусора появилась у порога дома. Многие люди, например, сортируют упаковку, но потом им приходится искать в городе место, куда ее отвезти", - пояснил Пест.