МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.07-03.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Воскресенье, 30 июля

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 10.00 - фотофестиваль "Солнечный город".

* На мызе Майдла в 17.00 - "Unustamatud laulud" / "Незабываемые песни", концерт Хедвиг Хансон. Билет - 20 евро.

* На берегу вокаского пруда в 18.00 - фестиваль вокаского пруда. На концерте солисты Теэле Вийра и Уку Сувисте исполнят суперхиты Бритни Спирс и Эда Ширана. Концерт бесплатный.

СПОРТ

Воскресенье, 30 июля

* В Кивиыли на трассе для диск-гольфа в 9.00 - этап кубковой серии Вирумаа по диск-гольфу.

* На мототрассе в Пюхайыэ в 11.00 - Пюхайыэский мотокросс; день второй.

* У Вокаского Дома спорта в 11.00 - XXII Вокаский турнир по петанку на лужайке.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертая лига: "Püssi SK" / ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Maksatransport II" (Таллинн).

Понедельник, 31 июля

* В Паннъярве на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.

Среда, 2 августа

* На Вокаском стадионе на площадке для петанка в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку, дуплет.

* В Кохтла-Нымме на трассе для диск-гольфа в18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.

РАЗНОЕ

Воскресенье, 30 июля

* В Культурном дворике нарвского театрального центра "Vaba Lava" в 14.00 - ярмарка. Вход бесплатный.

Eesti Kultuurkapitali logo. Фото: Eesti Kultuurkapital