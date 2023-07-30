МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.07-03.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 30 июля по 3 августа.
КУЛЬТУРА
Воскресенье, 30 июля
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 10.00 - фотофестиваль "Солнечный город".
* На мызе Майдла в 17.00 - "Unustamatud laulud" / "Незабываемые песни", концерт Хедвиг Хансон. Билет - 20 евро.
* На берегу вокаского пруда в 18.00 - фестиваль вокаского пруда. На концерте солисты Теэле Вийра и Уку Сувисте исполнят суперхиты Бритни Спирс и Эда Ширана. Концерт бесплатный.
СПОРТ
Воскресенье, 30 июля
* В Кивиыли на трассе для диск-гольфа в 9.00 - этап кубковой серии Вирумаа по диск-гольфу.
* На мототрассе в Пюхайыэ в 11.00 - Пюхайыэский мотокросс; день второй.
* У Вокаского Дома спорта в 11.00 - XXII Вокаский турнир по петанку на лужайке.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертая лига: "Püssi SK" / ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Maksatransport II" (Таллинн).
Понедельник, 31 июля
* В Паннъярве на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.
Среда, 2 августа
* На Вокаском стадионе на площадке для петанка в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку, дуплет.
* В Кохтла-Нымме на трассе для диск-гольфа в18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.
РАЗНОЕ
Воскресенье, 30 июля
* В Культурном дворике нарвского театрального центра "Vaba Lava" в 14.00 - ярмарка. Вход бесплатный.
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