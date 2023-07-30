Вс, 30.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Энели Ефимова заняла восьмое место на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира

Эрик Гамзеев
Facebook Twitter
Comments
Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

Энели Ефимова заняла восьмое место на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по плаванию в Японии.

Время Ефимовой в финальном заплыве составило 30,48 секунды, в полуфинале она была быстрее на 0,26 сотых секунды.

Рута Мейлютите из Литвы с подавляющим преимуществом выиграла финал, установив новый мировой рекорд со временем 29,16.

Для Элины Ефимовой это был уже третий раз, когда она плыла в финалах взрослых чемпионатов мира.

В прошлом году она на 50-метровке брассом финишировала шестой.

В этом году она также пробилась в финал на стометровке брассом и тоже заняла шестое место.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх