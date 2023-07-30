Энели Ефимова заняла восьмое место на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира

Время Ефимовой в финальном заплыве составило 30,48 секунды, в полуфинале она была быстрее на 0,26 сотых секунды.

Рута Мейлютите из Литвы с подавляющим преимуществом выиграла финал, установив новый мировой рекорд со временем 29,16.

Для Элины Ефимовой это был уже третий раз, когда она плыла в финалах взрослых чемпионатов мира.

В прошлом году она на 50-метровке брассом финишировала шестой.