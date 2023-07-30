В Нарвском горсобрании Светлана Лешихина временно заменила Яна Саана

Заявление о приостановлении депутатских полномочий Ян Саан представил городскому секретарю 26 июля, днем позже получившая право заменить Саана Светлана Лешихина известила Нарвскую городскую избирательную комиссию, что согласна участвовать в работе горсобрания. 28 июля избирательная комиссия назначила Лешихину замещающим депутатом, пишет ERR.

Лешихина на муниципальных выборах 2021 года баллотировалась по списку Центристской партии и набрала 195 голосов. Лешихина была членом партии с 2013 по 2018 год, затем покинула ее, а в августе 2021-го вернулась в ряды центристов.

Светлана Лешихина до недавнего времени была исполняющим обязанности директора детсада "Чиполлино". 5 июля Нарвская горуправа утвердила итоги конкурса на место директора "Чиполлино". Победу в конкурсе одержала Оксана Лешихина, ранее руководившая закрытым в этом году детсадом Tuluke. Женщины не являются кровными родственницами, а носят одну и ту же фамилию, потому что они замужем за мужчинами, являющимися братьями.

Саан, работающий хирургом в Нарвской больнице, на муниципальных выборах 2021 года баллотировался по списку Центристской партии и набрал 196 голосов. Саан был членом партии с 2002 по 2018 год, затем покинул ее, а в марте 2021-го вернулся в ряды центристов.