Гульнара Сидоренко: "Мусорная революция" в Силламяэ должна быть остановлена

"Мусорная" реформа в Силламяэ - настоящая революция, которую городское управление проводит большевистским способом. Низы не хотят, а верхи упорно нагибают народ.
Силламяэ единственный в Эстонии город, который имеет свою бесконтейнерную историю. Без стоящих на виду грязноватых контейнеров, разномастных домиков отходов, без мусорных площадок и прочих "украшений", от которых страдают жители и в связи с которыми сейчас особо много публикаций в прессе о нашествиях крыс, птиц и пр.
В нашем городе исторически сложилась отличная от всей Эстонии уникальная система сбора и вывоза отходов от населения и муниципальных учреждений при помощи мусоровозов, совершающих свои рейсы ежедневно по расписанию.
Рейн Ратас, эксперт по окружающей среде, в экспертизе по оценке существующей в Силламяэ системы в свое время высоко оценил уникальность системы сбора и вывоза отходов бесконтейнерным способом. По мнению многих жителей города, это и есть одна из городских ценностей - чистота, визуальная незахламленность.
В течение десятилетий жители города были довольны такой системой обращения с отходами, ценили и ценят и хотят сохранить именно такой способ сбора и вывоза отходов.
Но, видимо, это слишком высокие материи для мэра и группы депутатов.
В декабре 2022 года на сессии городского собрания центристским большинством было принято решение об отмене традиционно существовавшей системы сбора и вывоза отходов машинным способом. Мотивация со стороны мэра такова, что с 01.01.2024 нужно сортировать мусор, поэтому сортировать его можно только через контейнеры. Он якобы делал запрос в фирмы, занимающиеся сбором и вывозом мусора, и ни у одной из них нет многокамерных машин для сбора сортированного жителями мусора и вывоза сразу же, как было в прежние времена.
Это и было основным мотивом для проведения "мусорной революции" в городе, которая как снег на голову свалилась на жителей.
Несколько раз городское управление делало инфодни, где старалось переубедить собравшихся председателей КТ о неизбежности перехода, потому что закон требует перехода на контейнеры. Но никакой поддержки этой идеи городские власти не получали.
Закон о сортировке мусора не ставит перед собой задачу тупой сортировки. Цель закона: максимальное количество отходов должно быть вторично использованным!!! А остатки - рассортированы и сданы для переработки или утилизированы, как непригодные ко вторичному использованию. А для этого нужны центры сбора и переработки, станции отходов. Ничего этого в нашем городе нет, и никто не дает ответа, а куда будет свозиться сортированный жителями мусор - на свалку в общую кучу?
Сейчас в городе настоящий хаос по этому поводу. Если вы зайдете на сайт infosila.ee, то увидите там небывалое для маленького города число возмущенных комментариев по поводу предстоящих изменений и несогласие людей с происходящим.
"Революция сверху, которую сейчас в спешном порядке проводит горуправа, совершенно не продумана и происходит издевательски по отношению к населению города".
Гульнара Сидоренко, депутат городского собрания Силламяэ, председатель социал-демократической фракции
Сразу же после принятия решения на сессии мы организовали рабочую группу по этой проблеме. Цель была такой: найти полную информацию о возможности сортировки мусора в многокамерные машины.
Почему в городе именно так, а не как везде - с мусорными баками. Оказалось, что при проектировании в строительных нормах того времени были высокие требования к организации пунктов сбора отходов и они не были заложены в городское пространство. Город спроектирован так, что весь сбор мусора в высотках производился в мусоросборники внутри домов, а в пятиэтажках были рядом с подъездной дверью специальные комнаты для контейнеров.
Много лет назад в городе производился эксперимент с установкой белых коробов для сбора мусора, но от этого быстро отказались и снова ввели машинный ежедневный вывоз мусора. В морском городе обилие птиц, которые моментально реагируют на любой мусор и начинают летать целыми стаями. Наверняка не хотели иметь и сопутствующих этому крыс, тараканов и пр. живность. Поэтому-то в городском пространстве сейчас нет места для установки домиков отходов и пр. сооружений, а городское руководство никак не поймет этого.
Мы нашли у AО "Keskkonnateenused" двухкамерные машины, которые они с партнерами могли в короткое время переоборудовать в четырехкамерные. Но городские власти продолжали обманывать народ, сам мэр лично своей версией, что да, машины есть, но мусор придется забрасывать очень высоко.
Установка контейнеров по правилам, с бетонным основанием, с домиком стоит от 7 до 12 тысяч евро. Внезапно свалившаяся проблема покупки контейнеров и строительства домиков отходов просто разоряет население, потому что в жилых домах, практически у всех, взяты большие кредиты на реновацию крыш, систем отопления и пр. Поэтому дополнительные сборы на решение "мусорной" задачи для многих домов сейчас просто невозможны. Горуправа это знает, но угрожает штрафами за невыполнение их директивы к 01.09.2023.
Революция сверху, которую сейчас в спешном порядке проводит горуправа, совершенно не продумана и происходит издевательски по отношению к населению города.
Рабочая группа обратилась к жителям города с письмом, где сформулировано требование к депутатам городского собрания отменить ранее принятое решение о переходе на контейнеры. На сегодняшний день собрано более 1300 подписей избирателей, подписи продолжают поступать, но уже сейчас этого достаточно, чтобы инициировать отмену этого решения на августовском заседании городского собрания.
Рабочая группа настроена решительно довести идею отмены неправедного решения вплоть до суда, возможно, и до Европейского.