Гульнара Сидоренко: "Мусорная революция" в Силламяэ должна быть остановлена

Почему в городе именно так, а не как везде - с мусорными баками. Оказалось, что при проектировании в строительных нормах того времени были высокие требования к организации пунктов сбора отходов и они не были заложены в городское пространство. Город спроектирован так, что весь сбор мусора в высотках производился в мусоросборники внутри домов, а в пятиэтажках были рядом с подъездной дверью специальные комнаты для контейнеров.

Много лет назад в городе производился эксперимент с установкой белых коробов для сбора мусора, но от этого быстро отказались и снова ввели машинный ежедневный вывоз мусора. В морском городе обилие птиц, которые моментально реагируют на любой мусор и начинают летать целыми стаями. Наверняка не хотели иметь и сопутствующих этому крыс, тараканов и пр. живность. Поэтому-то в городском пространстве сейчас нет места для установки домиков отходов и пр. сооружений, а городское руководство никак не поймет этого.

Мы нашли у AО "Keskkonnateenused" двухкамерные машины, которые они с партнерами могли в короткое время переоборудовать в четырехкамерные. Но городские власти продолжали обманывать народ, сам мэр лично своей версией, что да, машины есть, но мусор придется забрасывать очень высоко.

Установка контейнеров по правилам, с бетонным основанием, с домиком стоит от 7 до 12 тысяч евро. Внезапно свалившаяся проблема покупки контейнеров и строительства домиков отходов просто разоряет население, потому что в жилых домах, практически у всех, взяты большие кредиты на реновацию крыш, систем отопления и пр. Поэтому дополнительные сборы на решение "мусорной" задачи для многих домов сейчас просто невозможны. Горуправа это знает, но угрожает штрафами за невыполнение их директивы к 01.09.2023.

Революция сверху, которую сейчас в спешном порядке проводит горуправа, совершенно не продумана и происходит издевательски по отношению к населению города.

Рабочая группа обратилась к жителям города с письмом, где сформулировано требование к депутатам городского собрания отменить ранее принятое решение о переходе на контейнеры. На сегодняшний день собрано более 1300 подписей избирателей, подписи продолжают поступать, но уже сейчас этого достаточно, чтобы инициировать отмену этого решения на августовском заседании городского собрания.