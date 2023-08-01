Андрес Кальвик: 100 дней повышения налогов

На прошлой неделе исполнилось 100 дней работы правительства, общий знаменатель которых ясен всем - рост налогов. К сожалению, это время было далеко не положительным для эстонского государства и народа.
Урезав семейные пособия и быстро протолкнув масштабное повышение налогов, правительство в то же время усугубило демографический и экономический кризис, а также кризис доверия. Кроме того, деятельность правительства до сих пор в основном усугубляла кризис, а не разрешала его.
Это действительно вызывает изумление, почему нынешнее правительство так спешило ввести повышение налогов, отобрать деньги у многодетных семей и узаконить равенство браков. Ведь эти шаги сокращают средства к существованию людей, раскалывают общество и не дают нового импульса экономике.
Хаотичные метания
Глядя на действия правительства во главе с Партией реформ, кажется, что они с завязанными глазами застряли внутри Эстонии в таблицах "Excel" и не видят более широкой картины. Наши промышленники и аграрии конкурируют на общем европейском рынке, и если другие страны приходят на помощь предприятиям либо более низкими ценами на электроэнергию, либо налоговой политикой, то мы безучастно наблюдаем за происходящим со стороны. Неудивительно, что импортные товары все больше занимают полки магазинов. Местная продукция слишком дорогая. Неспособность правительства прислушаться к предпринимателям и предложить им условия, равные их европейским конкурентам, заставляет хвататься за голову обеими руками.
Непонятно, почему правительство в разгар экономического кризиса и вдобавок к нескольким повышениям налогов хочет ввести еще и автомобильный налог. В качестве причины министр финансов называет надежду на снижение с его помощью транспортной нагрузки и загрязнения воздуха. Да, это может быть проблемой в центре Таллинна в часы пик, но наказание людей, живущих в небольших городах и сельской местности, совершенно непонятно. Неужели наши улицы стонут от пробок и воздух настолько загрязнен выхлопными газами, что приходится ходить в маске?
На самом деле даже ежу понятно, что автомобильный налог - это просто еще один способ получить деньги с людей. С его помощью будет реализована благоволящая богатым реформа подоходного налога, продвигаемая Партией реформ, когда человек, зарабатывающий 1200 евро, будет выигрывать 6 центов, а получающий 2500 евро - 106 евро в месяц.
Если цель просто выполнить госбюджет, то об этом надо говорить честно, а не прикрываться якобы защитой окружающей среды. Нынешняя риторика напоминает зеленый камуфляж на государственном уровне. Однако для увеличения доходов государственного бюджета гораздо разумнее было бы ввести налоги на роскошь и установить ступенчатый подоходный налог, как это делают в Европе.
"Вместо упорядоченных финансов теперь только эхо опустевшей государственной казны".
Андрес Кальвик, руководитель по связям с общественностью Центристской партии Эстонии
Помимо повышения налогов, правительство разработало непонятные планы сокращения: закроют сельские школы, прекратится бесплатный проезд в общественном транспорте, сведут к минимуму финансирование дорожного строительства, отменят повышение зарплаты учителям. А уменьшение финансирования школьного и оздоровительного спорта в Год движения оставляет впечатление отсутствия логики и системного подхода в деятельности государства.
Конечно, есть места, где можно сократить расходы государства, но это нельзя делать за счет детей и средств к существованию людей. Нынешняя хаотичная деятельность напоминает не государственную реформу, а произвольные метания.
Кризис разрешится сам собой?
К сожалению, приходится констатировать, что перед выборами Партия реформ предлагала общественности и избирателям полуправду. О финансах страны говорили обиняками, изображая достаток и красоту. А когда парламентские мандаты были распределены, выяснилось, что избирателей обманули. Вместо упорядоченных финансов теперь только эхо опустевшей государственной казны.
Экономический спад в Эстонии длится уже больше года, к этому добавились потери из-за засушливого периода, на который правительство также безнадежно запоздало с реакцией. Создается впечатление, что план правительства действительно заключается в том, чтобы дождаться, пока кризисы пройдут сами по себе, вместо того чтобы разработать пакет поддержки, необходимый для оживления экономики. Центристская партия выступила с несколькими предложениями, но Партия реформ во главе с премьер-министром высокомерно их отвергла.
Правительство также ничего не сделало, чтобы помочь местным самоуправлениям справиться с быстрым ростом цен и масштабным повышением налогов. Экономический спад и без того оказывает негативное влияние на бюджеты городов и волостей, но в то же время увеличивается и доля людей, нуждающихся в социальной помощи и поддержке. Местные самоуправления в трудные времена являются первичной подстраховкой для людей, для функционирования которой необходимы их собственные достаточные финансовые возможности.
Лжи и повышения налогов народ правительству не простит!