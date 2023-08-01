Андрес Кальвик: 100 дней повышения налогов

Урезав семейные пособия и быстро протолкнув масштабное повышение налогов, правительство в то же время усугубило демографический и экономический кризис, а также кризис доверия. Кроме того, деятельность правительства до сих пор в основном усугубляла кризис, а не разрешала его.

Это действительно вызывает изумление, почему нынешнее правительство так спешило ввести повышение налогов, отобрать деньги у многодетных семей и узаконить равенство браков. Ведь эти шаги сокращают средства к существованию людей, раскалывают общество и не дают нового импульса экономике.

Хаотичные метания

Глядя на действия правительства во главе с Партией реформ, кажется, что они с завязанными глазами застряли внутри Эстонии в таблицах "Excel" и не видят более широкой картины. Наши промышленники и аграрии конкурируют на общем европейском рынке, и если другие страны приходят на помощь предприятиям либо более низкими ценами на электроэнергию, либо налоговой политикой, то мы безучастно наблюдаем за происходящим со стороны. Неудивительно, что импортные товары все больше занимают полки магазинов. Местная продукция слишком дорогая. Неспособность правительства прислушаться к предпринимателям и предложить им условия, равные их европейским конкурентам, заставляет хвататься за голову обеими руками.