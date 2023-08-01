ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Чемпиона Ида-Вирумаа по мотокроссу определили в семейном кругу

В выходные дни на мотокроссовой трассе Пюхайыэ состоялись соревнования молодежного кубка Эстонии, лига мотокросса "MX" и этап "KV/Quad EKV". Кроме того, вечерняя гонка эндуро. Это означало плотные старты в течение двух дней.
Сначала по трассе промчался мелкий четырехколесный транспорт, а затем и двухколесный. Потом настал черед более крупных и быстрых байков. Всего было так много различных классов соревнований, что привести все результаты в газетной статье довольно сложно. Но кому это интересно, пусть спросит у "доктора Гугла". Судьи внесли все результаты в таблицы "Excel" и разместили их в интернете.