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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Чемпиона Ида-Вирумаа по мотокроссу определили в семейном кругу

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
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Алексей в центре, Дмитрий слева и Юрий справа. "Виноградная гроздь" сразу после старта ушла в отрыв, словно намекая на то, каким будет пьедестал чемпионата Ида-Вирумаа.
Алексей в центре, Дмитрий слева и Юрий справа. "Виноградная гроздь" сразу после старта ушла в отрыв, словно намекая на то, каким будет пьедестал чемпионата Ида-Вирумаа. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В выходные дни на мотокроссовой трассе Пюхайыэ состоялись соревнования молодежного кубка Эстонии, лига мотокросса "MX" и этап "KV/Quad EKV". Кроме того, вечерняя гонка эндуро. Это означало плотные старты в течение двух дней.

Сначала по трассе промчался мелкий четырехколесный транспорт, а затем и двухколесный. Потом настал черед более крупных и быстрых байков. Всего было так много различных классов соревнований, что привести все результаты в газетной статье довольно сложно. Но кому это интересно, пусть спросит у "доктора Гугла". Судьи внесли все результаты в таблицы "Excel" и разместили их в интернете. 

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