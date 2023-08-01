На Мыйза теэ в Кохтла-Ярве началась реконструкция дороги

Реконструкция участка дороги длиной почти 280 метров - единственный большой дорожный проект в текущем году. Из 500 тысяч евро, запланированных на ремонт дорог, 406 тысяч евро (с НДС) потратят именно на этот объект.

- Ресурс ограниченный, и нас часто спрашивают, почему выбрали именно эту дорогу, - сказал вице-мэр Эрик Сечков. - Не только потому что она была в ужасном состоянии и давно требовала ремонта - уже был готов проект полной реконструкции Мыйза теэ и можно было быстро провести тендер. Так как средств на реконструкцию всей улицы сразу недостаточно, решили проводить ее поэтапно. Вдоль этого участка расположены четыре больших многоквартирных дома, рядом находится одна из самых больших основных школ Кохтла-Ярве - Славянская, родители часто подвозят детей на машинах, многие шли в школу пешком прямо по проезжей части, что небезопасно.