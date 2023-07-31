На Днях оперы в Нарве встретятся опера и балет, "Depeche Mode" и Мураками

Программа оперного фестиваля, который пройдет 16-19 августа в Кренгольмском квартале Нарвы, предлагает, помимо опер, балетные постановки и волнующее открытие даже для поклонников "Depeche Mode" и Харуки Мураками.
16 августа Нарвские дни оперы посетит Литовская национальная опера, привезя с собой комическую оперу Перголези "La serva padrona" ("Служанка-госпожа"). Спектакль рассказывает о служанке, которая хитростью пытается стать госпожой, завоевав сердце своего господина. Это история о любви и находчивости, где гостями на свадьбе становится публика в зале.
Опера прибудет на грузовой фуре, которая и станет сценой во дворе Нарвской художественной резиденции - новой интересной культурной площадки недалеко от Кренгольма.
17 августа в Кренгольмской мануфактуре в Нарве состоится премьера оперы венгерского композитора Белы Бартока "Замок герцога Синяя Борода", основанной на известной сказке Шарля Перро. "Руководствуясь содержанием произведения, мы выбрали для постановки манящие и таинственные помещения Кренгольмской мануфактуры - они прекрасно подходят для того, чтобы рассказать историю Синей Бороды", - рассказывает продюсер и художественный руководитель Нарвских дней оперы Юлия Савицкая.
Автор либретто к опере - венгерский поэт Бела Балаж. "Замок герцога Синяя Борода" рассказывает о герцоге, который приводит молодую жену Юдифь в свой неприветливый замок без окон, где есть семь запертых дверей. Замок представляет собой душу Синей Бороды, а двери - его черты характера, прошлое и то, что у него внутри. Сценическое произведение, которое будет представлено на фестивале в Нарве, является продуктом работы международной команды. В качестве солистов на сцену выйдут эстоно-украинский оперный певец бас Павло Балакин и сопрано сербского происхождения Мария Елич, музыку исполнит Нарвский симфонический оркестр под руководством дирижера Анатолия Щуры.
17 августа в программе фестиваля повтор прошлогоднего хита Дней оперы в Нарве балет "Flesh", созданный ведущим танцором Национальной оперы "Эстония", хореографом и лауреатом президентской премии "Молодой деятель культуры" Евгением Грибом и независимым артистом балета из Финляндии Джеком Трейленом.
Чтобы выразить взаимодействия души и тела, авторы использовали как приемы классического балета, так и средства современного танцевального искусства.
18 августа в рамках фестиваля на Кренгольмской мануфактуре в Нарве состоится премьера балета "Another World" ("Другой мир"), основанного на музыке "Depeche Mode" и романе Харуки Мураками "Страна чудес без тормозов и конец света" в исполнении амбициозной литовской труппы современного балета "Baltic Ballet Theatre".
Двухчасовая постановка объединяет в себе разные жанры искусства, предлагая впечатления, состоящие из символов, философии, образов и энергичной музыки. Многие из принимающих участие в постановке танцоров и сами являются фанатами "Depeche Mode", и все члены труппы абсолютно согласны в том, что звучащие со сцены слова песен и мелодии содержат столько драматизма, что передать его в танце - небанальная задача. Все это требует больших усилий и оставляет незабываемые впечатления.
19 августа в Нарве состоится премьера популярной оперы "Адриана Лекуврёр", где в центре событий - любовный треугольник, образованный известной актрисой, ее поклонником-аристократом и бывшим любовником.
Опера итальянского композитора Франческо Чилеа "Aдриана Лекуврёр" будет представлена на сцене командой Дней оперы в Нарве в сотрудничестве с литовской труппой современной музыки и видеоискусства "NB8 ART". Поставить оперу пригласили Георгия Петрушевски и Деяна Прошева. Последний является художественным руководителем Македонского театра оперы и балета.