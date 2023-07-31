На Днях оперы в Нарве встретятся опера и балет, "Depeche Mode" и Мураками

17 августа в программе фестиваля повтор прошлогоднего хита Дней оперы в Нарве балет "Flesh", созданный ведущим танцором Национальной оперы "Эстония", хореографом и лауреатом президентской премии "Молодой деятель культуры" Евгением Грибом и независимым артистом балета из Финляндии Джеком Трейленом.

Чтобы выразить взаимодействия души и тела, авторы использовали как приемы классического балета, так и средства современного танцевального искусства.

18 августа в рамках фестиваля на Кренгольмской мануфактуре в Нарве состоится премьера балета "Another World" ("Другой мир"), основанного на музыке "Depeche Mode" и романе Харуки Мураками "Страна чудес без тормозов и конец света" в исполнении амбициозной литовской труппы современного балета "Baltic Ballet Theatre".

Двухчасовая постановка объединяет в себе разные жанры искусства, предлагая впечатления, состоящие из символов, философии, образов и энергичной музыки. Многие из принимающих участие в постановке танцоров и сами являются фанатами "Depeche Mode", и все члены труппы абсолютно согласны в том, что звучащие со сцены слова песен и мелодии содержат столько драматизма, что передать его в танце - небанальная задача. Все это требует больших усилий и оставляет незабываемые впечатления.

19 августа в Нарве состоится премьера популярной оперы "Адриана Лекуврёр", где в центре событий - любовный треугольник, образованный известной актрисой, ее поклонником-аристократом и бывшим любовником.