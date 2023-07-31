СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Сомпа пролилась кровь

Нападавшего полиция задержала, в его отношении начато уголовное производство.

Ударом отправил парня в больницу

В воскресенье на улице Малева в Ахтме 20-летний мужчина так сильно ударил 18-летнего парня, что скорой помощи пришлось увезти пострадавшего в больницу. Полиция задержала ударившего.

Женщины подрались в подъезде

В субботу в квартирном доме на Нарвском шоссе в Нарва-Йыэсуу 51-летняя женщина ударила 40-летнюю.

Сын ударил отца

Полиция расследует, при каких обстоятельствах 21-летний мужчина в воскресенье ударил в квартире на улице Вильде в Нарва-Йыэсуу своего отца.

В ходе "спецоперации" женщина лишилась около 10000 евро, мужчина - 5000 евро

Проживающая в Нарве женщина поверила словам позвонившего ей мошенника, сказавшего, будто он является полицейским и ему известно, что на имя женщины как раз сейчас пытаются взять кредит. Следуя его инструкциям, женщина установила в своем компьютере специальную программу и зашла в свой аккаунт в интернет-банке. Позднее женщина обнаружила, что в ходе "операции по предотвращению кредита" с ее счета пропало 9700 евро.

На такую же уловку мошенника попался также проживающий в Нарве мужчина, лишившийся таким образом 5000 евро.

Пеструю компанию интересующихся Эстонией отправили обратно в Россию

За выходные пограничники на Нарвском пограничном пункте отправили обратно в Россию 45 человек, желавших попасть в Эстонию. Ворота Эстонии остались закрыты для 14 граждан России, 14 граждан Украины, десяти граждан Молдавии, двух граждан Кореи, двух граждан Кыргызстана, одного гражданина Израиля, одного гражданина Руанды и одного гражданина Колумбии.

Причиной стало то, что у этих людей не имелось соответствующих документов для въезда в Эстонию, они давали путаные пояснения относительно цели приезда в Эстонию или в ходе беседы было установлено, что человек может представлять угрозу для общественного порядка или безопасности нашего государства.