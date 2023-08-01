Дважды финалистка чемпионата мира Энели Ефимова: и счастлива, и немного опечалена

Ефимова, занявшая шестое место на стометровке брассом, вышла в финал и на вдвое меньшей дистанции, показав суммарное шестое время 30,22 после двух предварительных заплывов. Однако в финала она финишировала со временем 30,48 секунды. Если литовка Рута Мейлютите с подавляющим преимуществом выиграла золотую медаль в этой дисциплине, установив новый мировой рекорд, то время 30,04 секунды итальянки Бенедетты Пилато, завоевавшей бронзу, было очень близко к личному рекорду Ефимовой (30,08 секунды).