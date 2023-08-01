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Дважды финалистка чемпионата мира Энели Ефимова: и счастлива, и немного опечалена

Эрик Гамзеев
, журналист
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Под руководством тренера Хенри Хейна Энели Ефимова уже трижды выходила в финал взрослых чемпионатов мира и менее полсекунды отделяют ее от завоевания медали.
Под руководством тренера Хенри Хейна Энели Ефимова уже трижды выходила в финал взрослых чемпионатов мира и менее полсекунды отделяют ее от завоевания медали. Фото: Eesti Ujumisliit

16-летняя Энели Ефимова, уроженка Силламяэ, вышедшая в финал и на 100, и на 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта среди взрослых, проходившем в Японии, порадовалась достигнутому, но и немного огорчилась, что в последней дисциплине в финале не смогла показать свой лучший результат.

Ефимова, занявшая шестое место на стометровке брассом, вышла в финал и на вдвое меньшей дистанции, показав суммарное шестое время 30,22 после двух предварительных заплывов. Однако в финала она финишировала со временем 30,48 секунды. Если литовка Рута Мейлютите с подавляющим преимуществом выиграла золотую медаль в этой дисциплине, установив новый мировой рекорд, то время 30,04 секунды итальянки Бенедетты Пилато, завоевавшей бронзу, было очень близко к личному рекорду Ефимовой (30,08 секунды).

На предыдущем чемпионате мира Ефимова на дистанции 50 метров заняла шестое место.

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