ОДИН ВОПРОС ⟩ Как повышение процентных ставок повлияло на взятие кредитов в Эстонии?

- Изменения в экономической ситуации и общая неуверенность в будущем экономики, конечно же, повлияли и на займовую активность эстоноземельцев. Взятие новых кредитов начало снижаться уже во второй половине прошлого года, а поскольку более высокие процентные ставки заставили людей возвращать кредиты, например, количество жилищных кредитов, выданных домохозяйствам в целом, даже уменьшилось.

Однако эстоноземельцы стали брать больше потребительских кредитов, чем раньше. Если в первом полугодии 2022 года их было выдано на 130 миллионов, то в первом полугодии 2023 года - почти на 150 миллионов. Хотя кто-то может сказать, что причина - в тяжелой жизни эстоноземельцев, из-за которой невозможно сводить концы с концами, на самом деле потребительские кредиты обычно очень чувствительны к экономическому циклу. Если заемщик переживает за свою работу и доход, то он также не готов брать кредит.