Кохтла-Ярвеское горуправление не спешит увольнять директоров основных школ

В начале проходившего в конце июня заседания Агур выступил с обращением, отметив, что Министерство образования провело в этом году в основных школах Кохтла-Ярве надзорные производства, которые выявили как недостаточное владение государственным языком среди учащихся, так и то, что многие работающие в этих школах учителя также не владеют эстонским языком на требуемом уровне.