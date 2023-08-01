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Кохтла-Ярвеское горуправление не спешит увольнять директоров основных школ

Эрик Гамзеев
, журналист
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Кесклиннаская основная школа должна в конце этого года переехать в новое школьное здание, но сколько придет в нее новых учителей, которые на требуемом уровне владеют эстонским языком?
Кесклиннаская основная школа должна в конце этого года переехать в новое школьное здание, но сколько придет в нее новых учителей, которые на требуемом уровне владеют эстонским языком? Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление не намерено заменять директоров основных школ, как пожелал на последнем заседании горсобрания депутат и директор госгимназии Хендрик Агур.

В начале проходившего в конце июня заседания Агур выступил с обращением, отметив, что Министерство образования провело в этом году в основных школах Кохтла-Ярве надзорные производства, которые выявили как недостаточное владение государственным языком среди учащихся, так и то, что многие работающие в этих школах учителя также не владеют эстонским языком на требуемом уровне.

Более половины учителей не владеют эстонским языком

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