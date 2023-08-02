ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Хорошему примеру надо следовать

Школы разные. Как и успехи в преподавании эстонского языка и изучении предметов на эстонском языке. Также в некоторых школах подавляющее большинство учителей владеют эстонским на очень хорошем уровне, а есть школы, где в случае даже тех учителей, которые однажды сдали языковой экзамен, создается ощущение, что они говорят, скорее, в предсказуемой манере.

Каждая школа пыталась справиться, как умела, могла и хотела.

Министерству образования следует собрать практики, которые принесли успех, и на их основе составить так называемые дорожные карты и для тех школ, где это еще не принесло желаемых результатов. В каждом крупном городе или регионе хотя бы одна школа в "желтой майке лидера" могла бы стать советчиком и локомотивом, чей опыт поможет отстающим быстрее наверстать упущенное.