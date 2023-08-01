Нарвская строительная компания взялась отремонтировать историческую лестницу

Договор с АО "Vant" подписан 31 августа, срок выполнения работ - пять месяцев. Общая стоимость проектно-строительных работ по заключенному договору - 355444 евро, включая налог с оборота.

Каменная лестница Гана - видное сооружение старой Нарвы, построенное в 1875 году. Лестница была названа в честь Адольфа Гана (1832-1914), который был городским главой Нарвы, руководил Кренгольмской мануфактурой и занимался общественно полезной деятельностью. После разрушения Нарвы в годы Второй мировой войны лестница была укорочена на один пролет и отремонтирована, но к настоящему времени снова оказалась в плачевном состоянии.

Лестница Гана сейчас соединяет верхний и нижний речные променады, построенные в Нарве в прошлом десятилетии. Состояние лестницы и ее стен на вид не хорошее: в просевшей местами каменной кладке можно видеть трещины, плиты и ступени перекосились.

"Реконструкция лестницы Гана важна для города, так как поможет сохранить и популяризировать историческую и культурную ценность городской среды и оказать положительное влияние как на общество, так и на туризм и экономику", - прокомментировала новость о подписании строительного договора директор Департамента развития и экономики города Нарва Анне Веэво.