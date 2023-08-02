Коллекция жителя Куртна превратилась в музей ретромотоциклов

"Это было в 1976 году, я ремонтировал мопед одному местному жителю. И он предложил за ремонт мопеда мне мотоцикл своего отца - "Москва" 1950 года", - рассказал "Летнему горизонту" владелец музея ретромотоциклов Урмас Теэару.

Этот житель деревни Куртна полвека тому назад и представить себе не мог, что его коллекция, начало которой было положено совершенно случайно, со временем разрастется до 120 с лишним экспонатов, а сам он станет в одном лице владельцем, управляющим и хранителем музея ретромотоциклов.