ОБЗОР ⟩ Как изменились за год цены на продукты питания

По данным Института конъюнктуры, килограмм сахара, который дорожал непрерывно в течение года, за последний месяц не вырос в цене, но по сравнению с июлем 2022 года он все равно стоил на 71% дороже.

На пшеничную муку цена выросла за год более чем на 13%, но несколько месяцев подряд мука понемногу дешевела: в июне ее килограмм стоил 1,37 евро, а в прошлом месяце - 1,30 евро.

Аналогично меняются цены на хлебобулочные изделия: хлеб подорожал за год на 27%, а булка - на 35%, но по сравнению с июнем и то, и другое подешевело на 10 центов.

Ни один мясной продукт за год не подешевел: снизилась цена только на копченый карбонад, да и то всего на 5 центов, продолжает ERR.

Более значительные колебания наблюдаются в ценах на рыбу, которые имеют тенденцию к скачкам вверх и вниз чаще, чем в случае других продуктов питания. За год в магазинах салака подешевела на 13%, охлажденная форель - на 10% и филе форели - на 14%. Филе лосося также стоит на 4% меньше, чем год назад.

Молочные продукты подорожали за год в каждой товарной группе. Больше всего выросли цены на молоко в пакете - почти на 29%, и килограмм сметаны, подорожавший на 27%. Сливки для кофе также подорожали на 23%.

Среди яиц больше всего по сравнению с прошлым годом, почти на четверть, выросла цена на импортные яйца размера М: упаковка из десяти штук в июле стоила 2,17 евро, а в том же месяце год назад - 1,75 евро.

Что касается овощей, то больше всего выделяется 176-процентное подорожание лука, даже за месяц цена за килограмм лука выросла на 15 центов. Год назад лук можно было купить в магазине по 66 центов, а сейчас - по 1,81 евро за килограмм.

Впечатляет и подорожание моркови на развес - 160% за год. Если в июле прошлого года ее можно было купить по 53 цента за килограмм, то сейчас он стоит 1,39 евро.