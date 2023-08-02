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Ищут нового директора для Нарвского клуба юных моряков

Илья Смирнов
, журналист
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Праздник во дворе Нарвского клуба юных моряков, проходивший в 2018 году.
Праздник во дворе Нарвского клуба юных моряков, проходивший в 2018 году. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Много лет проработавший директором Нарвского клуба юных моряков Вадим Тренин покинул должность, и теперь ему ищут замену.

Нарвская городская управа распорядилась объявить открытый конкурс на земещение вакантной должности директора Нарвского клуба юных моряков, который является одной из муниципальных школ по интересам. В Нарвском КЮМе два десятка работников и в обычный учебный год занимаются порядка двухсот воспитанников.

Условия должностного конкурса разработает и в ближайшее время объявит отдел культуры Нарвской горуправы.

Прошлый директор Нарвского КЮМа Вадим Тренин ушел на пенсию, с 24 июля должность свободна. Теперь временно руководит КЮМом замдиректора по хозяйственной части Елена Сечко.

История Нарвского КЮМа берет начало в 1957 году. Вадим Тренин начинал руководить им в 1985 году, когда КЮМ был только кружком в Нарвском доме пионеров. Директором КЮМа в формате самостоятельного учреждения Нарвской горуправы Тренин был назначен в августе 2004 года. Суммарный его стаж руководителя или директора КЮМа составил 32 года. Полный стаж работы Тренина в Нарвском КЮМЕ - 36 лет.

"Закончилась моя 36-летняя работа на благо нашего родного КЮМа. Мы вместе смогли очень много сделать для развития клуба, достигли определенных результатов. Уверен, что вам, настоящим и будущим кюмовцам, удастся сделать еще больше - и мы отметим 70-летие и 100-летие", - написал Тренин в социальной сети, покидая должность директора.

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Нарва
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