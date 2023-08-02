Ищут нового директора для Нарвского клуба юных моряков

Нарвская городская управа распорядилась объявить открытый конкурс на земещение вакантной должности директора Нарвского клуба юных моряков, который является одной из муниципальных школ по интересам. В Нарвском КЮМе два десятка работников и в обычный учебный год занимаются порядка двухсот воспитанников.

Условия должностного конкурса разработает и в ближайшее время объявит отдел культуры Нарвской горуправы.

Прошлый директор Нарвского КЮМа Вадим Тренин ушел на пенсию, с 24 июля должность свободна. Теперь временно руководит КЮМом замдиректора по хозяйственной части Елена Сечко.

История Нарвского КЮМа берет начало в 1957 году. Вадим Тренин начинал руководить им в 1985 году, когда КЮМ был только кружком в Нарвском доме пионеров. Директором КЮМа в формате самостоятельного учреждения Нарвской горуправы Тренин был назначен в августе 2004 года. Суммарный его стаж руководителя или директора КЮМа составил 32 года. Полный стаж работы Тренина в Нарвском КЮМЕ - 36 лет.