Переезд Нарвского горсобрания: под старой табличкой ждала интересная находка

Нарвское городское собрание, только что переехавшее с Петровской площади на Ратушную, в среду днем устранило последний след своего пребывания на старом месте - с фасада административного здания снята табличка. Под ней в неровности стены обнаружилась бумажка с выцветшим, но еще читаемым текстом.
Нарвское горсобрание переехало в ратушу с первого августа, новый адрес: Ратушная площадь, 1 (Raekoja plats 1). До того дня тридцать лет Нарвское горсобрание работало на Петровской площади, 1, в восстановленном в 1949 году довоенном здании.
Окончательным признаком свершившегося переезда горсобрания стал 2 августа демонтаж металлической таблички с фасада административного здания на Петровской площади.
Сразу после демонтажа сотрудник городской управы нашел на пыльной стене на месте таблички автобусный проездной билет, выданный некоему пассажиру 26 сентября 2003 года. Почему он там был - непонятно.
Выбитый на билете текст еле различим. Стоимость проезда - 5 эстонских крон (эквивалент 32 евроцентов). Перевозчиком тогда было муниципальное акционерное общество "Narva Bussiveod". Оно объявило о своем банкротстве только в 2016 году.
- Здание Нарвской ратуши 17-го века постройки, использовавшееся по назначению вплоть до разрушения в 1944 году, затем было восстановлено к 1963 году. В 1963-1999 годах в ратуше размещались Нарвский Дворец пионеров и Дом детского творчества. С начала 21-го века ратуша стояла пустой или полупустой.
- Реконструкция здания ратуши осуществлена в 2021-2023 годы. Городскому собранию там отведен целый третий этаж.
- Нынче в июне на первый этаж Нарвской ратуши переехал с той же Петровской площади туристический инфоцентр.