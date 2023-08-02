Переезд Нарвского горсобрания: под старой табличкой ждала интересная находка

Нарвское городское собрание, только что переехавшее с Петровской площади на Ратушную, в среду днем устранило последний след своего пребывания на старом месте - с фасада административного здания снята табличка. Под ней в неровности стены обнаружилась бумажка с выцветшим, но еще читаемым текстом.