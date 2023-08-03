ОДИН ВОПРОС ⟩ Планирует ли Йыхвиское волостное управление отказаться от использования автомобилей?

- Мы обсуждали, можно ли и как сократить автопарк волостного управления, который не особо большой. Подумали о том, что было бы экономичнее заменить имевшиеся в распоряжении социальной службы электромобили, которые на данный момент изношены. Но без машин не обойтись.

Относительно использования автомобилей и автомобильного налога внутри Партии реформ также существуют разные мнения. Решений относительно этого нет. Однако я согласна с тем, что политики, живущие в Таллинне и его окрестностях, не очень хорошо представляют себе жизнь в отдаленных сельских регионах. И это также в случае вопроса, связанного с автомобильным налогом.