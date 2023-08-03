RMK приглашает в походы на природе

16 августа Маргус Пенса поведет желающих в шестичасовой поход по окрестностям озера Пухату. Поход начнется в бывшей деревне Пухату, где обсудят, почему люди того времени предпочли жить рядом с большим болотом. Далее пересекут ручей Пухату и направятся через лес, растущий по берегам ручья, пока не свернут на просеку, ведущую к озеру Пухату. Если хватит сил, также отправятся посмотреть зимник, известный как путь невольников, который до сих пор можно увидеть в природе. В окрестностях озера Пухату можно будет осмотреть следы весеннего пожара. Чтобы сократить обратный путь, путешественникам стоит взять с собой болотоступы. И обязательно надо запастись питьевой водой, чтобы продержаться целый день в походе, требующем физических усилий.