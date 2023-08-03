Лийза Пакоста: Психическое здоровье детей защитит чувство уверенности

От успеха пересдачи в конце августа для этого ребенка зависит то, покинет ли он школу или сможет вместе с другими перейти в следующий класс. Я спросила, почему школа отложила пересдачу на конец августа, когда всем было бы легче, если бы со всем этим покончили к Яанову дню? Это облегчило бы жизнь всем. Учитель, наверное, ушел в отпуск и вернется в конце августа, ответила обеспокоенная мать. Но разве учитель не мог отдохнуть на неделю дольше в конце августа? Ведь это ожидание не стоит того, чтобы все лето трепать ребенку нервы.

В середине лета в некоторых гимназиях еще проходили дополнительные вступительные испытания. У школ не было слишком много причин для закрытия списков учеников, потому что Министерство образования ждет данных по ученикам на следующий учебный год лишь к 10 ноября. Затем списки учащихся закроют, и на основании этих цифр школы получат финансирование на следующий год.

Что, если бы мы перенесли на более ранний срок эту дату, которая наполняет кошельки школ в следующем году? Например, на середину июля?