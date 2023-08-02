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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из грузовика слили 200 литров топлива

31 июля 2023 г.
Северное побережье
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

В понедельник полиции стало известно, что из грузовика, стоявшего во дворе транспортного предприятия в Силламяэ, слили 200 литров топлива на сумму 300 евро.

Женщинам досталось от мужчин

Полиция задержала во вторник 24-летнего мужчину, который на улице Рохелине в Нарве ударил свою жену. В понедельник полиция задержала 61-летнего мужчину, который на улице Лайа в Кохтла-Ярве ударил 53-летнюю женщину.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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