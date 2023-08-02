СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из грузовика слили 200 литров топлива

Женщинам досталось от мужчин

Полиция задержала во вторник 24-летнего мужчину, который на улице Рохелине в Нарве ударил свою жену. В понедельник полиция задержала 61-летнего мужчину, который на улице Лайа в Кохтла-Ярве ударил 53-летнюю женщину.