СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из грузовика слили 200 литров топлива

В понедельник полиции стало известно, что из грузовика, стоявшего во дворе транспортного предприятия в Силламяэ, слили 200 литров топлива на сумму 300 евро.
Женщинам досталось от мужчин
Полиция задержала во вторник 24-летнего мужчину, который на улице Рохелине в Нарве ударил свою жену. В понедельник полиция задержала 61-летнего мужчину, который на улице Лайа в Кохтла-Ярве ударил 53-летнюю женщину.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.