В последнюю субботу июля в Оруском парке проходил традиционный летний пленэр художников. Творцов не испугал прогноз метеорологов, обещавших дожди. Девятнадцать живописцев из Кивиыли, Кохтла-Ярве и Нарвы за шесть часов создали более двух десятков картин и эскизов.

- Вы когда-нибудь видели синий дождь? - спрашивает Людмила Тейлор и, захлебываясь от восторга, рассказывает про сюрпризы природы, которые посчастливилось наблюдать в прошлую субботу в тойласком парке. - Неописуемая картина, особенно у моря. Я писала в парке, а мои коллеги, работавшие на берегу, успели запечатлеть эту необычную красоту. Так что если на выставках вы увидите картину с синим дождем, можете не сомневаться - это истинная правда!