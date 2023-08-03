Курьезная история ⟩ Напавшего на болельщика "Narva Trans" игрока "Nõmme Kalju" взяли в свою команду

28-летний уроженец Ида-Вирумаа Волков, игравший также за силламяэский "Kalev", наблюдал за проходившей в Таллинне встречей "Trans" с "Flora", которую нарвитяне неожиданно выиграли со счетом 4:1. Проходя на трибуне мимо Федорова, Волков сначала вступил с ним в словесную перепалку, а затем напал на болельщика и с кулаками. Охранники вывели его со стадиона. "Nõmme Kalju", в составе которого Волков становился также чемпионом Эстонии, за такое поведение расторг с ним договор.