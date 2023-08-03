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Курьезная история ⟩ Напавшего на болельщика "Narva Trans" игрока "Nõmme Kalju" взяли в свою команду

Эрик Гамзеев
, журналист
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Илья Федоров и Александр Волков, совсем недавно подравшиеся на трибуне стадиона, пожали теперь друг другу руки.
Илья Федоров и Александр Волков, совсем недавно подравшиеся на трибуне стадиона, пожали теперь друг другу руки. Фото: Narva Trans

"Narva Trans" нанял в свои ряды бывшего нападающего "Nõmme Kalju" Александра Волкова, лишившегося прежнего места работы за то, что недавно на трибуне стадиона в Таллинне он напал на болельщика "Narva Trans" Илью Федорова.

28-летний уроженец Ида-Вирумаа Волков, игравший также за силламяэский "Kalev", наблюдал за проходившей в Таллинне встречей "Trans" с "Flora", которую нарвитяне неожиданно выиграли со счетом 4:1. Проходя на трибуне мимо Федорова, Волков сначала вступил с ним в словесную перепалку, а затем напал на болельщика и с кулаками. Охранники вывели его со стадиона. "Nõmme Kalju", в составе которого Волков становился также чемпионом Эстонии, за такое поведение расторг с ним договор.

Исполнительный руководитель "Narva Trans" Константин Бурдаков сказал, что они разрешили данный конфликт и хотят оставить его в прошлом. "Александр в первую очередь является хорошим футболистом, который наверняка усилит нашу команду", - сказал он о Волкове, участвовавшем в лиге мастеров в 266 играх и забившем 71 гол.

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