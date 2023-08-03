Около "Tsentraal" установили скамейки и ящики для цветов

На этой неделе около бизнес-центра "Tsentraal" в Йыхви установили скамейки и ящики для цветов.
Аннели Мянд, руководитель Ида-Вирумааского региона фирмы по недвижимости "East Capital", которая имеет право на пользование центральной площадью Йыхви, сообщила, что в ближайшие недели в цветочные ящики, установленные вдоль расширенного тротуара, будут высажены многолетники. Весной следующего года в пешеходной части планируется установить уличную мебель.
- Сроки поставки - минимум три месяца, и устанавливать мебель в преддверии зимы не имеет смысла. Хотим осенью обсудить с волостным управлением, как лучше оформить пешеходную часть площади, - сказала она.
В июле центральная площадь получила асфальтовое покрытие, а в середине августа в одной ее половине расчертят парковочные места на сорок с небольшим автомобилей. Остальная часть площади останется пешеходной зоной, движение по которой будет запрещено дорожными знаками. "Я считаю, что обновленная площадь все же будет выглядеть лучше, чем раньше, когда она была полна больших дыр. В дальнейшем с помощью уличной мебели и элементов дизайна ее можно будет сделать более уютной для пешеходов", - сказала она.