Около "Tsentraal" установили скамейки и ящики для цветов

В июле центральная площадь получила асфальтовое покрытие, а в середине августа в одной ее половине расчертят парковочные места на сорок с небольшим автомобилей. Остальная часть площади останется пешеходной зоной, движение по которой будет запрещено дорожными знаками. "Я считаю, что обновленная площадь все же будет выглядеть лучше, чем раньше, когда она была полна больших дыр. В дальнейшем с помощью уличной мебели и элементов дизайна ее можно будет сделать более уютной для пешеходов", - сказала она.