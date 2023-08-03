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Екатерина Миротворцева восстановилась после травм и постарается попасть на Олимпиаду

Эрик Гамзеев
, журналист
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Екатерина Миротворцева, которой всего 20 лет, в прошлое воскресенье завоевала уже десятую золотую медаль чемпионатов Эстонии.
Екатерина Миротворцева, которой всего 20 лет, в прошлое воскресенье завоевала уже десятую золотую медаль чемпионатов Эстонии. Фото: Merlin Lipp

Двадцатилетняя силламяэска, талант в спортивной ходьбе Екатерина Миротворцева стала чемпионкой Эстонии после почти годичного перерыва из-за травм и нацеливается на участие в Олимпийских играх в Париже в следующем году.

- Это было мощное возвращение Екатерины, - сказал ее тренер Евгений Терентьев о состоявшемся в воскресенье соревновании на стадионе "Кадриорг", где она преодолела 10000 метров за 49.29. На этот раз одному ходоку, Вирго Адусоо, также удалось опередить ее примерно на полкруга. В предыдущие годы она несколько раз вызывала ажиотаж на чемпионатах Эстонии, достигая финиша быстрее, чем чемпион среди мужчин в этой дисциплине.

Травмы преследовали три года

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