Екатерина Миротворцева восстановилась после травм и постарается попасть на Олимпиаду

- Это было мощное возвращение Екатерины, - сказал ее тренер Евгений Терентьев о состоявшемся в воскресенье соревновании на стадионе "Кадриорг", где она преодолела 10000 метров за 49.29. На этот раз одному ходоку, Вирго Адусоо, также удалось опередить ее примерно на полкруга. В предыдущие годы она несколько раз вызывала ажиотаж на чемпионатах Эстонии, достигая финиша быстрее, чем чемпион среди мужчин в этой дисциплине.