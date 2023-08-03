ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Столичная партия, по сути, родилась

Практически с каждой новой крупной инициативой, которую выдвигает коалиция, создается впечатление, что они все больше и больше отдаляются от реальной жизни, происходящей более чем в 50 километрах от столицы. Это чувство усиливается далекими от реальной жизни заявлениями лидеров этих политических партий, которые трудно понять даже их однопартийцам, ежедневно работающим за пределами Таллинна.

То, что министр финансов Март Вырклаев или бывший премьер-министр и член Рийгикогу Сийм Каллас пытались сказать, например, в оправдание введения автомобильного налога, можно было бы воспринять как поклон любителям черного юмора. Но последние месяцы показали, что, несмотря на недовольство и противостояние все большей части общества, они все же превращают свои навязчивые идеи в законы.

Поведение правящей коалиции, похоже, имеет некий умысел расколоть общество на столичное и живущее в остальной части Эстонии. При этом существует опасность, что все больше козырей будет отдаваться EKRE, предотвращение прихода к власти которой по сути было единственной большой идеей их предвыборной кампании.