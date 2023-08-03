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Призыв президента расширить музей Синимяэ не нашел поддержки

Эрик Гамзеев
, журналист
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Год назад во двор музея Синимяэ доставили пушку, которую как красный памятник решили убрать от Аувереской электростанции - на баланс музея пушку приняла руководитель музея Ивика Майдре.
Год назад во двор музея Синимяэ доставили пушку, которую как красный памятник решили убрать от Аувереской электростанции - на баланс музея пушку приняла руководитель музея Ивика Майдре. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Госучреждения, а также учредитель музея Нарва-Йыэсууское горуправление за год так и не вдохновились призывом президента Алара Кариса сделать Вайвараский военный музей Синимяэ чуть крупнее. И с делами управляться маленькому музею приходится всего лишь с двумя работниками.

Президент Карис в речи, произнесенной в Розовом саду 20 августа прошлого года в честь Дня восстановления независимости Эстонии, подчеркнул важность расширения музея Синимяэ, предположив, что это сможет стать одним из способов сближения в понимании истории проживающими в Эстонии людьми.

- Я верю, что если мы сделаем музей Синимяэ более крупным, серьезным и разнообразным, он станет привлекательным для посещения многими жителями Эстонии, да и иностранцами. Но что еще важнее - чтобы там побывали наши русскоязычные жители, и тогда две версии истории обретут возможность повернуться друг к другу лицом, - сказал он. 

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