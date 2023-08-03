Призыв президента расширить музей Синимяэ не нашел поддержки

Президент Карис в речи, произнесенной в Розовом саду 20 августа прошлого года в честь Дня восстановления независимости Эстонии, подчеркнул важность расширения музея Синимяэ, предположив, что это сможет стать одним из способов сближения в понимании истории проживающими в Эстонии людьми.

- Я верю, что если мы сделаем музей Синимяэ более крупным, серьезным и разнообразным, он станет привлекательным для посещения многими жителями Эстонии, да и иностранцами. Но что еще важнее - чтобы там побывали наши русскоязычные жители, и тогда две версии истории обретут возможность повернуться друг к другу лицом, - сказал он.