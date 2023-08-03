СТАТИСТИКА ⟩ При общем сокращении промышленного производства растет выработка сланцевого масла

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия Эстонии произвели в июне 2023 года продукции в постоянных ценах на 12,6% меньше, чем годом ранее. Производство сократилось в двух секторах из трех: в энергетике на 29,2% и в обрабатывающей промышленности на 12,4%, однако в горнодобывающей промышленности увеличилось на 1,6%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, объем промышленной продукции в июне уменьшился в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности. "Среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался лишь в производстве сланцевого масла (30,2%), а также в производстве транспортных средств, прицепов и полуприцепов (3,0%), как и в прошлом месяце", - сказала Бундер.

В меньшей степени сократилось производство электронного оборудования (0,6%). Среди наиболее весомых отраслей наибольшее сокращение было в деревообработке (27,7%), производстве электрооборудования (11,1%), изделий из металла (9,6%) и продуктов питания (3,3%).

В сфере энергетики производство электроэнергии количественно (MВт-ч) уменьшилось по сравнению с июнем 2022 года на 36,1%, а производство тепла - на 17,1%.