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Министр решил сам переименовать улицы в Нарве

Нарвское горсобрание чересчур затянуло с этим
Северное побережье
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Улица имени красноармейца Игоря Графова - одна из пяти, которые будут переименованы в Нарве.
Улица имени красноармейца Игоря Графова - одна из пяти, которые будут переименованы в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Министр по делам регионов Мадис Каллас своим решением переименует пять улиц в Нарве, названия которых считаются неподходящими для Эстонии. Об этом Каллас сообщил на правительственной пресс-конференции, добавив, как передает ERR, что государство решило вмешаться из-за бездействия Нарвского горсобрания.

"29 марта Нарва была проинформирована о том, что определенные названия улиц не подходят для Эстонии. Была также предоставлено пара месяцев для ответа, но Нарвское горсобрание не воспользовалось этим сроком. Поскольку этот вопрос находится в ведении министра по делам регионов, сегодня (3 августа, - ERR) или, самое позднее, завтра будет опубликовано соответствующее распоряжение, в связи с которым государство изменит названия пяти улиц в Нарве", - сказал Каллас на пресс-конференции.

Переименованию подлежат улицы Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова, Михаила Горбача, 26 Июля.

"Расходы возьмет на себя государство. Они составят от 8000 до 9000 евро", - сказал министр.

"На выражение своего мнения у различных сторон, заинтересованных и незаинтересованных лиц будет 15 дней. Пока неизвестно, будут ли дополнения и предложения, но это сегодняшнее решение, и мы будем двигаться дальше", - добавил Каллас, слова которого приводит в своей публикации новостной портал Rus.ERR.

Напомним, в январе 2023 года Нарвское горсобрание проголосовало за переименование так называемых коммунарских улиц Тиймана и Даумана.

За ними следом было предложено переименовать еще семь нарвских улиц с неподходящими названиями, включая четыре улицы с именами красноармейцев.

Предлагалось переименовать семь "красных" нарвских улиц

  • Улицу Алексея Юханова - в улицу Вяйке-Раквере
  • Улицу Арсентия Бастракова - в улицу Масина
  • Улицу Игоря Графова - в улицу Мадизе
  • Улицу Михаила Горбача - в улицу Сеэдри
  • Улицу 26 Июля - в улицу Юули
  • Улицу Партизани - в улицу Лооме
  • Улицу 1 Мая - в улицу Яама

В конце концов министр по делам регионов Мадис Каллас решил переименовать только пять, исключив из списка улицу Партизани и улицу 1 Мая.

Нарвское городское собрание планировало 24 августа обсудить проекты о переименовании и о непереименовании улиц, чтобы принять свое решение. Однако министр принял решение раньше, указав на то, что его предложение на сей счет было сделано еще в марте - и время у местной власти было предостаточно.

По оценкам местных политиков, в Нарвском горсобрании большинство депутатов проголосовали бы, скорее всего, против переименования улиц.

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Нарва
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