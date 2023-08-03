Министр решил сам переименовать улицы в Нарве

Министр по делам регионов Мадис Каллас своим решением переименует пять улиц в Нарве, названия которых считаются неподходящими для Эстонии. Об этом Каллас сообщил на правительственной пресс-конференции, добавив, как передает ERR, что государство решило вмешаться из-за бездействия Нарвского горсобрания.
"29 марта Нарва была проинформирована о том, что определенные названия улиц не подходят для Эстонии. Была также предоставлено пара месяцев для ответа, но Нарвское горсобрание не воспользовалось этим сроком. Поскольку этот вопрос находится в ведении министра по делам регионов, сегодня (3 августа, - ERR) или, самое позднее, завтра будет опубликовано соответствующее распоряжение, в связи с которым государство изменит названия пяти улиц в Нарве", - сказал Каллас на пресс-конференции.
Переименованию подлежат улицы Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова, Михаила Горбача, 26 Июля.
"Расходы возьмет на себя государство. Они составят от 8000 до 9000 евро", - сказал министр.
"На выражение своего мнения у различных сторон, заинтересованных и незаинтересованных лиц будет 15 дней. Пока неизвестно, будут ли дополнения и предложения, но это сегодняшнее решение, и мы будем двигаться дальше", - добавил Каллас, слова которого приводит в своей публикации новостной портал Rus.ERR.
Напомним, в январе 2023 года Нарвское горсобрание проголосовало за переименование так называемых коммунарских улиц Тиймана и Даумана.
За ними следом было предложено переименовать еще семь нарвских улиц с неподходящими названиями, включая четыре улицы с именами красноармейцев.
Предлагалось переименовать семь "красных" нарвских улиц
- Улицу Алексея Юханова - в улицу Вяйке-Раквере
- Улицу Арсентия Бастракова - в улицу Масина
- Улицу Игоря Графова - в улицу Мадизе
- Улицу Михаила Горбача - в улицу Сеэдри
- Улицу 26 Июля - в улицу Юули
- Улицу Партизани - в улицу Лооме
- Улицу 1 Мая - в улицу Яама
В конце концов министр по делам регионов Мадис Каллас решил переименовать только пять, исключив из списка улицу Партизани и улицу 1 Мая.
Нарвское городское собрание планировало 24 августа обсудить проекты о переименовании и о непереименовании улиц, чтобы принять свое решение. Однако министр принял решение раньше, указав на то, что его предложение на сей счет было сделано еще в марте - и время у местной власти было предостаточно.
По оценкам местных политиков, в Нарвском горсобрании большинство депутатов проголосовали бы, скорее всего, против переименования улиц.