Министр решил сам переименовать улицы в Нарве

"29 марта Нарва была проинформирована о том, что определенные названия улиц не подходят для Эстонии. Была также предоставлено пара месяцев для ответа, но Нарвское горсобрание не воспользовалось этим сроком. Поскольку этот вопрос находится в ведении министра по делам регионов, сегодня (3 августа, - ERR) или, самое позднее, завтра будет опубликовано соответствующее распоряжение, в связи с которым государство изменит названия пяти улиц в Нарве", - сказал Каллас на пресс-конференции.

Переименованию подлежат улицы Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова, Михаила Горбача, 26 Июля.

"Расходы возьмет на себя государство. Они составят от 8000 до 9000 евро", - сказал министр.

"На выражение своего мнения у различных сторон, заинтересованных и незаинтересованных лиц будет 15 дней. Пока неизвестно, будут ли дополнения и предложения, но это сегодняшнее решение, и мы будем двигаться дальше", - добавил Каллас, слова которого приводит в своей публикации новостной портал Rus.ERR.

Напомним, в январе 2023 года Нарвское горсобрание проголосовало за переименование так называемых коммунарских улиц Тиймана и Даумана.

За ними следом было предложено переименовать еще семь нарвских улиц с неподходящими названиями, включая четыре улицы с именами красноармейцев.

Предлагалось переименовать семь "красных" нарвских улиц Улицу Алексея Юханова - в улицу Вяйке-Раквере

Улицу Арсентия Бастракова - в улицу Масина

Улицу Игоря Графова - в улицу Мадизе

Улицу Михаила Горбача - в улицу Сеэдри

Улицу 26 Июля - в улицу Юули

Улицу Партизани - в улицу Лооме

Улицу 1 Мая - в улицу Яама

В конце концов министр по делам регионов Мадис Каллас решил переименовать только пять, исключив из списка улицу Партизани и улицу 1 Мая.

Нарвское городское собрание планировало 24 августа обсудить проекты о переименовании и о непереименовании улиц, чтобы принять свое решение. Однако министр принял решение раньше, указав на то, что его предложение на сей счет было сделано еще в марте - и время у местной власти было предостаточно.