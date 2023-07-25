Вопрос о переименовании или сохранении красноармейских улиц в Нарве начнут решать в августе

- Если горуправа и заслуживает недоверия, то по другим вопросам, - отметил Орлов, который давно критикует Райк, говоря, что она плохо справляется с обязанностями городского руководителя.

Были ли красноармейцы оккупантами?

"Северное побережье" еще минувшей весной рассказывало, что Нарвская горуправа предлагает горсобранию, ссылаясь на письмо министра по делам регионов, переименовать семь городских улиц. Четыре из них носят имена красноармейцев, а еще три - названия советской военной тематики. В горсобрании решение этого вопроса отложили, чтобы собрать аргументы против переименования.

Предлагается переименовать семь "красных" нарвских улиц Улицу Алексея Юханова - в улицу Вяйке-Раквере

Улицу Арсентия Бастракова - в улицу Масина

Улицу Игоря Графова - в улицу Мадизе

Улицу Михаила Горбача - в улицу Сеэдри

Улицу 26 Июля - в улицу Юули

Улицу Партизани - в улицу Лооме

Улицу 1 Мая - в улицу Яама

В итоге временная депутатская комиссия горсобрания по историческому наследию представила проект о сохранении имен красноармейцев в названиях четырех улиц. Решение по остальным трем улицам предлагается обсудить отдельно.

Названная комиссия нашла, что четверо красноармейцев, погибших в 1944 году за освобождение Нарвы от нацистcкой оккупации, не имели отношения к оккупации Эстонской Республики в 1940 году. Вдобавок отмечен тот факт, что имена этих красноармейцев были даны улицам в 1950-1960 годах, а затем их не переименовали, так что теперь эти четыре названия уже тоже стали историческими. "Нарвское городское собрание исходит из того, что историческое и культурное наследие становится таковым, если его удается уберечь от постоянно меняющихся политических оценок и/или партийных влияний и требований", - сказано в проекте решения о сохранении названий четырех красноармейских улиц.

В соответствии с Законом о географических названиях, отвечающий за эту сферу министр вправе сам сменить неуместное в Эстонии географическое название, если местное самоуправление не сделало этого в течение двух месяцев после получения соответствующего предложения от министра. Нынче в июне министр по делам регионов Мадис Каллас не стал пользоваться этим правом в отношении силламяэской улицы Михаила Румянцева, переименовать которую обоснованно отказалось Силламяэское городское собрание.