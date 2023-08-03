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Правительство проведет конкурс для поиска своего представителя в Ида-Вирумаа

Северное побережье
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Мадис Каллас.
Мадис Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Правительство решило организовать конкурс по поиску представителя в Ида-Вирумаа, так как найти его прежде без конкурса не удалось.

Региональный министр Мадис Каллас подтвердил на пресс-конференции, что три правительственные партии две недели назад достигли договоренности о том, что имя представителя правительства в Ида-Вирумаа будет определено в результате публичного конкурса, который продлится до 18 августа.

"Это [решение] было согласовано мной сегодня. Посмотрим, как это пойдет", - сказала Каллас.

Ранее Мадис Каллас пытался без конкурса найти подходящего человека на должность представителя правительства в Ида-Вирумаа.

Напомним, создание такой новой должности предусмотрено коалиционным соглашением Партии реформ, Социал-демократической партии Эстонии и партии "Eesti 200", выработанным после мартовских выборов в Рийгикогу. "Чтобы лучше справиться с решением проблем, связанных с Ида-Вирумаа, мы назначим представителя правительства в Ида-Вирумаа", - сказано в коалиционном соглашении.

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Эстония
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