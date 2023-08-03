Правительство проведет конкурс для поиска своего представителя в Ида-Вирумаа

Региональный министр Мадис Каллас подтвердил на пресс-конференции, что три правительственные партии две недели назад достигли договоренности о том, что имя представителя правительства в Ида-Вирумаа будет определено в результате публичного конкурса, который продлится до 18 августа.

"Это [решение] было согласовано мной сегодня. Посмотрим, как это пойдет", - сказала Каллас.

Ранее Мадис Каллас пытался без конкурса найти подходящего человека на должность представителя правительства в Ида-Вирумаа.