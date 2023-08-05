Суд не остановил охоту на медведей

НКО "Eesti Suurkiskjad" подало во вторник, в первый день сезона охоты на медведей, в Таллиннский административный суд иск с целью отмены распоряжения департамента окружающей среды, касающегося охоты на медведей.

Суд объяснил, что не удовлетворил ходатайство, так как численность и распространение медведей растут и состояние популяции можно считать очень хорошим. При определении обёмов отстрела учитывалась необходимость сохранить нынешний благоприятный уровень защиты данного вида, то есть благоприятное состояние популяции бурых медведей будет гарантировано.

Департамент окружающей среды пояснил, что с ростом численности медведей увеличивается вероятность конфликтов между человеком и медведем, сиди прочего возросло количество связанных с бурыми медведями аварий на дорогах.

В прошлом году НКО "Eesti Suurkiskjad" удалось на три недели приостановить охоту на медведей, пока Госсуд не отменил постановление административного суда о первоначальной правовой защите

В Эстонии можно будет застрелить нынче 96 медведей, по данным Эстонского общества охотников к пятнице было застрелено 18.

Ида-Вирумаа выдано 15 разрешений на отстрел медведей, к пятнице были застрелены пять: в Каукси, Мяэтагузе, Кийкла, Куртна и Кохтла-Нымме.