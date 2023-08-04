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В Нарве пропал молодой Мухаммадали

Северное побережье
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Пропавший в Нарве Мухаммадали.
Пропавший в Нарве Мухаммадали. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве 23-летнего Мухаммадали.

Встревоженные родственники сообщили в полицию, что им не удалось связаться с Мухаммадали, с которым они в последний раз контактировали 27 июля.

Мухаммадали живет в Нарве, но дома его нет. Родственники не знают, где сейчас этот молодой мужчина и с кем проводит время. 

Рост Мухаммадали - 183 сантиметра. У него черные волосы, карие глаза, он носит очки.

Всех, кто видел этого мужчину, полиция просит сообщить об этом по телефонному номеру 112.

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