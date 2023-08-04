В Нарве пропал молодой Мухаммадали

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве 23-летнего Мухаммадали.
Встревоженные родственники сообщили в полицию, что им не удалось связаться с Мухаммадали, с которым они в последний раз контактировали 27 июля.
Мухаммадали живет в Нарве, но дома его нет. Родственники не знают, где сейчас этот молодой мужчина и с кем проводит время.
Рост Мухаммадали - 183 сантиметра. У него черные волосы, карие глаза, он носит очки.
Всех, кто видел этого мужчину, полиция просит сообщить об этом по телефонному номеру 112.