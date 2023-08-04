Полиция выявила нелегального автобусного перевозчика между Эстонией и Украиной

Отдел надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны начал производство в отношении частного предпринимателя из Украины, который занимался нелегальными перевозками пассажиров по маршруту Эстония-Украина и обратно. Об этом написал новостной портал Rus.ERR.
Гражданин Украины оказался в поле зрения полиции, поскольку в качестве частного предпринимателя он осуществлял транспортировку людей, не имея лицензии на пассажирские перевозки, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу полиции.
"Предприниматель осуществлял, скажем так, "пиратские" перевозки, пытаясь выдать свою деятельность за туристические экскурсии, поскольку там требования менее жесткие. Кроме нарушения закона об общественном транспорте, перевозчик нарушил также условия конкуренции," - пояснил руководитель группы в отделе надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Тоомас Коренев, добавив, что водители также не соблюдали требования, касающиеся времени вождения и отдыха, применимые к автоперевозкам.
Длительность рейса в одну сторону составляла более суток, и за это время водители не делали обязательные остановки для отдыха. "Мы считаем неприемлемой ситуацию, когда уставший водитель подвергает опасности жизни около 50 пассажиров и представляет угрозу для других водителей на трассе," - заявил Коренев.
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