Полиция выявила нелегального автобусного перевозчика между Эстонией и Украиной

Гражданин Украины оказался в поле зрения полиции, поскольку в качестве частного предпринимателя он осуществлял транспортировку людей, не имея лицензии на пассажирские перевозки, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Предприниматель осуществлял, скажем так, "пиратские" перевозки, пытаясь выдать свою деятельность за туристические экскурсии, поскольку там требования менее жесткие. Кроме нарушения закона об общественном транспорте, перевозчик нарушил также условия конкуренции," - пояснил руководитель группы в отделе надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Тоомас Коренев, добавив, что водители также не соблюдали требования, касающиеся времени вождения и отдыха, применимые к автоперевозкам.