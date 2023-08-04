СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Угрожавший напугал соседа до смерти

Полиция возбудила уголовное дело.

Мужчина средних лет ударил пожилую женщину

В среду в квартире на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве 38-летний мужчина ударил 64-летнюю женщину. Полиция задержала драчуна и возбудила уголовное дело.

Нарвитянин отдал мошенникам 3300 евро

Очередной жертвой телефонных мошенников стал мужчина, проживающий в Нарве. Позвонившие ему злоумышленники утверждали, что с его банковским счетом проводятся подозрительные манипуляции и что для быстрого пресечения этого ему нужно загрузить программу "AnyDesk" (которая обеспечит удаленный доступ к его компьютеру) и ввести свои банковские реквизиты. Как только мужчина выполнил рекомендации звонивших, с его банковского счета исчезли 3300 евро.

В Эстонию не впустили граждан восьми стран

В среду и четверг пограничники отправили обратно в Россию с Нарвского погранпункта 23 человека, являющихся гражданами восьми стран. Большинство из них - восемь - были гражданами России, а среди остальных были также граждане Украины, Молдавии, Грузии, Канады, Перу, США и Израиля.

Основными причинами, по которым этих людей на границе развернули, были отсутствие надлежащих документов для въезда в страну, неспособность четко сформулировать цели поездки, либо в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.