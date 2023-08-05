Представитель правительства в Ида-Вирумаа должен определиться в сентябре в ходе конкурса

После долгого обсуждения правящий союз решил, что для поиска человека, подходящего на должность представителя правительства в Ида-Вирумаа, проведут открытый конкурс.
По словам министра по делам регионов Мадиса Калласа, переговоры с коалиционными партнерами по вопросу представителя правительства в Ида-Вирумаа заняли больше времени, чем предполагалось. "Но в конце выразили желание, что этого представителя выберут в ходе открытого конкурса", - сказал Каллас "Северному побережью".
Конкурс на должность представителя в Ида-Вирумаа проводит Министерство по делам регионов. "Меня устроит, если министерская конкурсная комиссия выполнит свою работу и предложит две-три кандидатуры, которые можно будет рассмотреть", - сказал Каллас.
По его словам, важно, чтобы избранник имел поддержку всех трех правящих партий. "Если выбор министра по делам регионов другие правящие партии не одобрят, то работа происходить не будет", - отметил он.
По словам Мадиса Калласа, целью назначения на должность представителя является поддержать улучшение социально-экономической ситуации в Ида-Вирумаа, а также увеличить присутствие государства на месте. "По моей оценке, очень важно, чтобы кандидат знал условия в Ида-Вирумаа и владел русским языком. В отношении остальных вещей я предоставил довольно большую свободу, чтобы кандидаты сами смогли предложить, какой бы могла быть их роль как представителя", - сказал он.
Министр надеется, что в открытом конкурсе будет больше участников, чем те несколько, о которых до сих пор говорилось в обществе. Заявления об участии в конкурсе можно подавать до 18 августа. Каллас надеется, что имя представителя в Ида-Вирумаа определится в сентябре. "Если будет очень много кандидатов, то времени может потребоваться больше", - добавил он.
Ранее Каллас пытался найти подходящего человека на должность представителя правительства в Ида-Вирумаа без проведения конкурса.
В конце июня Мадис Каллас говорил "Северному побережью", что имя представителя правительства в Ида-Вирумаа можно будет назвать после заседания правительства, которое состоится 13 июля. "Кандидат определится в результате общего решения трех партий правящего союза. Он должен будет претворять в жизнь те взгляды и политику, какие нынешняя коалиция пожелает, а также должен устраивать все три партии", - отметил Каллас.
В качестве одного из кандидатов фигурировал директор "VKG" по развитию и нынешний популяризатор зеленой экономики Яанус Пурга. Мадис Каллас сказал "Северному побережью", что Пурга проявлял интерес к должности представителя правительства, хотя есть также другие кандидаты. Письма в его поддержку прислали несколько зеленых организаций. Пурга подтвердил, что заинтересован в должности представителя в Ида-Вирумаа. "У меня есть желание дать что-то обратно уезду и сделать что-то для уезда", - сказал он.
Эстонский союз химической промышленности и профсоюзы, со своей стороны, выразили поддержку министру труда и здоровья из предыдущего правительства социал-демократу Пеэпу Петерсону, много лет являвшемуся профсоюзным руководителем Эстонии.
О создании должности представителя правительства в Ида-Вирумаа договорились в своем коалиционном соглашении Партия реформ, Социал-демократическая партия и партия "Eesti 200".