Представитель правительства в Ида-Вирумаа должен определиться в сентябре в ходе конкурса

По словам министра по делам регионов Мадиса Калласа, переговоры с коалиционными партнерами по вопросу представителя правительства в Ида-Вирумаа заняли больше времени, чем предполагалось. "Но в конце выразили желание, что этого представителя выберут в ходе открытого конкурса", - сказал Каллас "Северному побережью".

Конкурс на должность представителя в Ида-Вирумаа проводит Министерство по делам регионов. "Меня устроит, если министерская конкурсная комиссия выполнит свою работу и предложит две-три кандидатуры, которые можно будет рассмотреть", - сказал Каллас.

По его словам, важно, чтобы избранник имел поддержку всех трех правящих партий. "Если выбор министра по делам регионов другие правящие партии не одобрят, то работа происходить не будет", - отметил он.

По словам Мадиса Калласа, целью назначения на должность представителя является поддержать улучшение социально-экономической ситуации в Ида-Вирумаа, а также увеличить присутствие государства на месте. "По моей оценке, очень важно, чтобы кандидат знал условия в Ида-Вирумаа и владел русским языком. В отношении остальных вещей я предоставил довольно большую свободу, чтобы кандидаты сами смогли предложить, какой бы могла быть их роль как представителя", - сказал он.