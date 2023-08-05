ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Александр Волков

Нападающий, много лет входивший в "Nõmme Kalju" и ставший в его составе чемпионом Эстонии, впервые появился на орбите, когда устроил странную драку с болельщиком "Narva Trans" на трибуне стадиона в Лиллекюла, в то время как на футбольном поле нарвитяне неожиданно обыграли действующего чемпиона таллиннскую "Flora".

Охранники выпроводили нарушителя спокойствия со стадиона, а его домашний клуб "Nõmme Kalju" выдал ему за такое поведение волчий билет, несмотря на его прежние заслуги.

Однако на этой неделе "Narva Trans" сообщил, что примет Волкова, который поднял руку на их фаната, в свои ряды, а также разместил в социальных сетях фотографию, на которой Волков и тот самый фанат дружески протягивают друг другу руки.