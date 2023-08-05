ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Александр Волков

Александр Волков, уроженец Силламяэ, уже несколько недель подряд находится в центре внимания эстонских любителей футбола.
Нападающий, много лет входивший в "Nõmme Kalju" и ставший в его составе чемпионом Эстонии, впервые появился на орбите, когда устроил странную драку с болельщиком "Narva Trans" на трибуне стадиона в Лиллекюла, в то время как на футбольном поле нарвитяне неожиданно обыграли действующего чемпиона таллиннскую "Flora".
Охранники выпроводили нарушителя спокойствия со стадиона, а его домашний клуб "Nõmme Kalju" выдал ему за такое поведение волчий билет, несмотря на его прежние заслуги.
Однако на этой неделе "Narva Trans" сообщил, что примет Волкова, который поднял руку на их фаната, в свои ряды, а также разместил в социальных сетях фотографию, на которой Волков и тот самый фанат дружески протягивают друг другу руки.
Если в комментариях футбольных болельщиков это назвали неслыханной насмешкой, то "Narva Trans", очевидно, извлек из этой ситуации выгоду. Волков - хороший нападающий на уровне эстонской лиги мастеров и, вероятно, принесет пользу нарвской команде. Во-вторых, к нему привлечено особое внимание и его желание проявить себя на футбольном поле велико. И, пожалуй, стоит все-таки дать оступившемуся шанс покаяться.