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В Кохтла-Ярвеском горуправлении происходит основательная "замена крови"

Эрик Гамзеев
, журналист
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На открытии Дней города Кохтла-Ярве члены горуправления бросали со ступеней административного здания блестящие конфетти, однако наряду с торжествами горуправление искало в этом году в свои ряды пару десятков новых человек, чтобы вместе с ними придать развитию города новый импульс.
На открытии Дней города Кохтла-Ярве члены горуправления бросали со ступеней административного здания блестящие конфетти, однако наряду с торжествами горуправление искало в этом году в свои ряды пару десятков новых человек, чтобы вместе с ними придать развитию города новый импульс. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кохтла-Ярвеском горуправлении и в городских учреждениях происходит основательная "замена крови": если нынче в городской системе ликвидировано было около 100 рабочих мест, то в то же время в ходе открытых конкурсов искали на различные должности около 20 новых работников - от уборщиков до руководителей городских учреждений.

Мэр Вирве Линдер отметила, что люди уходили с должностей по разным причинам. "Некоторые пожелали сделать карьеру в других местах, некоторые достигли пенсионного возраста и чувствуют, что уже не в силах работать в таком темпе, какой предполагаем мы", - сказала она, добавив, что в случае некоторых работников причиной ухода стало и то, что их владение эстонским языком не отвечает требованиям закона.

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