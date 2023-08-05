В Кохтла-Ярвеском горуправлении происходит основательная "замена крови"

В Кохтла-Ярвеском горуправлении и в городских учреждениях происходит основательная "замена крови": если нынче в городской системе ликвидировано было около 100 рабочих мест, то в то же время в ходе открытых конкурсов искали на различные должности около 20 новых работников - от уборщиков до руководителей городских учреждений.
Мэр Вирве Линдер отметила, что люди уходили с должностей по разным причинам. "Некоторые пожелали сделать карьеру в других местах, некоторые достигли пенсионного возраста и чувствуют, что уже не в силах работать в таком темпе, какой предполагаем мы", - сказала она, добавив, что в случае некоторых работников причиной ухода стало и то, что их владение эстонским языком не отвечает требованиям закона.