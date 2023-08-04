ERR: Планируется масштабная реформа в сфере профессионального образования

Правящая в Эстонии политическая коалиция планирует масштабную реформу профессионального образования, чтобы сделать его более привлекательным. Например, как пишет ERR, обучение для получения профессионального среднего образования может стать четырехлетним, преподавание эстонского языка будет улучшено, также планируется запустить отдельную программу инженерной академии.
"Профессиональное образование, особенно профессиональное образование, получаемое после основного образования, ждут довольно большие изменения, - рассказала министр образования и науки Кристина Каллас в передаче Vikerraadio "Uudis+". - Вопрос не только в проведении кампании по популяризации профобразования. Причина, по которой после основной школы чаще предпочитают гимназию, чем профессиональное училище, все же кроется в учебных планах среднего профессионального образования".
В качестве самой слабой стороны среднего профессионального образования Каллас указала, что часть среднего образования слишком мала, поэтому вероятность поступления в университет ниже.
Цель правительства, которая также прописана в плане действий коалиции, состоит в том, чтобы увеличить долю гимназического образования в среднем профессиональном образовании. В результате реформы появятся учебные программы четырехлетних прикладных гимназий.
Кроме того, Министерство образования и науки планирует расширить перечень специальностей, приобретаемых в системе профессионального образования.
Подробнее - в публикации новостного портала Rus.ERR.