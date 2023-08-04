ERR: Планируется масштабная реформа в сфере профессионального образования

"Профессиональное образование, особенно профессиональное образование, получаемое после основного образования, ждут довольно большие изменения, - рассказала министр образования и науки Кристина Каллас в передаче Vikerraadio "Uudis+". - Вопрос не только в проведении кампании по популяризации профобразования. Причина, по которой после основной школы чаще предпочитают гимназию, чем профессиональное училище, все же кроется в учебных планах среднего профессионального образования".

В качестве самой слабой стороны среднего профессионального образования Каллас указала, что часть среднего образования слишком мала, поэтому вероятность поступления в университет ниже.

Цель правительства, которая также прописана в плане действий коалиции, состоит в том, чтобы увеличить долю гимназического образования в среднем профессиональном образовании. В результате реформы появятся учебные программы четырехлетних прикладных гимназий.